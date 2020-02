(Görüntülü) Bülent Korkmaz: "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz"

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe\'nin mevcut durumunun aldatıcı olabileceğini belirterek, \"Biz evimizde kazanmak istiyoruz. Onlar için ne kadar zorsa bizim için de zor\" dedi. Spor Toto Süper Lig\'in 17\'nci haftasında Fenerbahçe ile pazartesi günü sahasında karşılaşacak Antalyaspor\'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Konuk Tesisleri\'nde gazetecilerle bir araya geldi. Ziraat Türkiye Kupası\'nda üst tura yükselmelerinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Korkmaz, genç oyuncuların performansından son derece memnun olduğunu söyledi. \"EN BÜYÜK ARTIMIZ TARAFTARIMIZ\" Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacakları maçı değerlendiren Korkmaz, \"Ligin son haftası zor bir karşılaşma olacak. Özellikle bizim cezalılarımızın çok olması sakat oyuncularımızdan dolayı istediğimiz 11\'i oluşturmaya çalışıyoruz. En ideal 11 için çalışıyoruz. Şunun altını çizmem lazım, kesinlikle çok koşmamız, çok mücadele etmemiz, bütün halinde oynamamız lazım. En büyük artımız sahamızda taraftarımızla oynamamız. Bu avantajı değerlendirmek istiyoruz. Pazartesi günü Fenerbahçe\'den fazla koşup, mücadele edip takım halinde oynamamız lazım. Bunu yaparsak gülen taraf biz oluruz\" diye konuştu. \"FENERBAHÇE\'NİN DURUMU ALDATICI OLABİLİR\" Ligde her karşılaşmayı çıkış maçı olarak gördüklerini ve Fenerbahçe kadar Antalyaspor\'un da bu maça önem verdiğini belirten Korkmaz, \"Çok önemli takımla oynayacağız. Türkiye\'nin büyük, şampiyon kulüplerinden biriyle oynayacağız. Fenerbahçe\'nin mevcut durumu aldatıcı olabilir. Nihayetinde sezonun ikinci yarısı farklı olacaktır ama biz evimizde kazanmak istiyoruz. Onlar için ne kadar zorsa bizim için de zor. Maçlar hep zorlu mücadeleci geçiyor. Sezon boyunca bütün halinde oynayan, rakibinden fazla mücadele eden takımlar kazanıyor\" ifadelerini kullandı. \"DAHA BİR ŞEY BAŞARDIĞIMIZ SÖYLENEMEZ\" Transfer çalışmaları hakkında değerlendirme yapan Korkmaz, şöyle konuştu: \"Ligdeki durumumuz sezon sonunda önemli. Daha bir şey başardığımız söylenemez. Her oyuncu düzgün karakterlidir ama en önemlisi sahada, antrenmanda gösterdiği davranıştır. Saha içinde ve dışında karakterli oyuncu grubumuz var. Herkes kendi takımıyla ilgili transfer şikayeti ediyor ama bizim için en büyük avantaj birbirimize sevgimiz ve saygımız. Bu maç geçtikten sonra konuşup karar vermek lazım. Mevcut puanımıza baktığımızda bu oyuncu grubu ile puanları kazandık. Kimsenin beklemediği, sezon başında farklı şimdi farklı konuşulan Antalyaspor var. Bu oyuncu grubu bu puanı topladı, buraya getirdi. Kulübün mali yapısı, her şey en ince yapısına kadar konuşulup karar verilmeli.\" \"OYNAYAMAYACAK 7 OYUNCUMUZ VAR\" Takımdaki Diego, Celustka, Maicon, Doğukan\'ın kart cezalısı olduğunu, Mevlüt ile Charles\'in de sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceğine değinen Korkmaz, Mevlüt Erdinç\'in oynamayı çok istese de futbolcusunu riske etmek istemediğini vurguladı. Doukara\'nın sakatlık durumunu takip ettiklerini ve oynama şansının az olduğunu aktaran Korkmaz, \"Oynayamayacak 7 oyuncumuz var. Onların yerine oynayacakların da en iyisini yapacağına inanıyorum. Takımımın sahada mücadele olarak o reaksiyonu göstereceğine adım gibi eminim. Kişisel hatalar olmadığı sürece problem yaşamayız\" şeklinde konuştu. Kupa maçlarında genç oyuncuların oynamasından dolayı bazı kesimlerden eleştiri almasını anlamadığını aktaran Korkmaz, Harun, Bahadır, Drole\'nin maçlarda sık sık forma giydiğini anlattı.