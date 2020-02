(Görüntülü) Bülent Korkmaz: "27 puan memnun edici"

Tolga YILDIRIM-Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, \"İkinci yarı fikstür avantajımız var, 9 maç içeride oynayacağız. Topladığımız 27 puan memnun edici ama yeterli değil. İkinci yarı saha avantajını daha iyi kullanmamız gerekir\" dedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Konuk Tesisleri\'nde yaptığı basın toplantısında sezonun ilk devresinde takımının performansını değerlendirdi. Korkmaz, Antalyaspor\'da 12 Haziran\'da göreve başladığını ve sezon öncesi maddi imkansızlıklara rağmen çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirdi. Sezon başında kafasındaki oyun şablonuna göre bazı oyunculara görev vermese de sonraki haftalarda onların da forma giydiğini anlatan Korkmaz, bu oyuncular arasında Chico, Salih ve Zeki\'nin de yer aldığını belirtti. \"İKİNCİ YARI FİKSTÜR AVANTAJIMIZ VAR\" Ligin ilk devresini sezon başında hedefledikleri puanın üzerinde tamamladıklarını kaydeden Korkmaz, şunları söyledi: \"Düşündüğümüz puanın üzerine çıktık. Geçmiş başkan, şimdiki başkan ve yöneticilere en az 18 puan almamız gerektiğini söyledim, \'Bunun üzeri bizim için kredi\' dedik. En az 18 puan düşündük. Düşündüğümüzün üzerinde aldık. Bu sene lig enteresan geçti. Yukarı taraf ile alt taraf çok değişti. İki maç alanlar yukarı çıkıyor. Topladığımız puan memnun edici ama yeterli değil. İkinci yarı fikstür avantajımız var, 9 maç içeride oynayacağız. Topladığımız 27 puan memnun edici ama yeterli değil. İkinci yarı saha avantajını daha iyi kullanmamız gerekir.\" \"BENİ EN ÇOK ÜZEN MAÇ AKHİSAR VE GALATASARAY\" Takım performansı ve her oyuncunun performansından yararlandıklarını vurgulayan Bülent Korkmaz, Doukara sakatlandığında Mevlüt\'ün oynadığını, savunmada Celustka ile Salih\'in değiştiğini anlattı. Oyuncuların takıma ve kulübe karşı bakışlarının, arkadaşlık ruhunun çok iyi olduğunun altını çizen Korkmaz, \"Belki de Türkiye\'de ben böyle bir takımla çalışmadım. Karakter olarak çalışmasını seven, problem olsa da sahaya yansıtmayan oyuncu grubu var. Bu bizim için çok avantajlıydı. Zaman zaman istediğimiz sonuçları alamadık. Beni en çok üzen Akhisar maçıydı. Çok iyi oynamamıza rağmen 2 pozisyonda gol yedik. Galatasaray maçında pozisyon vermeden maçı kaybettik. Beraberliğin önemini belirtmek gerekir. 1 puan 3 basamak yukarı ya da aşağı götürür. Dün Fenerbahçe maçında da söylediğim gibi 1 puan bizim için çok önemliydi. Sezonun ilk yarısını hem gol yemeden hem de puanla kapattık\" diye konuştu. FEHMİ KOÇ\'A ÖVGÜ Takımdaki her oyuncusundan, kulüp çalışanlarından, teknik heyet ile idari kadrodan memnun olduğunu ve başarıda onların da emeği olduğunu aktaran Korkmaz, taraftara teşekkür etti. Taraftarın takımı iç sahada ve deplasmanda yalnız bırakmadığına değinen Korkmaz, ikinci yarı taraftar desteğinin kat kat artmasını diledi. Bülent Korkmaz, Fenerbahçe maçında forma giyerek Süper Lig tarihinde oynayan en genç futbolcu unvanını alan 2003 doğumlu Fehmi Koç\'un ilerleyen yıllarda başarılı olacağına inandığını vurguladı. Fehmi\'nin kupa maçlarında görev aldığını dile getiren Korkmaz, altyapıda Mustafa, Halil İbrahim, Sergen gibi önemli oyuncular bulunduğunu anlattı. Fehmi\'nin potansiyeli olan, ileride önemli bir oyuncu olacağını aktaran Korkmaz, genç futbolcunun gelişiminin doğru ilerlemesi halinde 3 yıl sonra Antalyaspor\'da sürekli forma giyen futbolcular arasında yer alacağını belirtti. \"OYUNA GİREN HER OYUNCUNUN 27 PUANA KATKISI VAR\" Futbolcularının zaman zaman inişli çıkışlı performans sergilemesinin futbolda olağan bir durum olduğundan bahseden Korkmaz, \"Yetenek kaybolmaz önemli olan fiziksel yeterlilik, konsantrasyonun hem antrenman hem maçta üst seviyede olması. Biz ilk 6- 7 haftadan sonra iyi oynamaya başladık. İlk 6 hafta istediğimiz oyunu oynayamadık. Belki inişli çıkışlı grafik çizen oyuncular oldu. Oyuna giren her oyuncunun 27 puanda katkısı var. Buna çok iyi ilişki de diyebiliriz. Sahada teknik direktörüz ama genel anlamda onların kardeşi, abisiyiz. Mağlup olduğumuzda da kazandığımızda da yüzümüz gülüyor. Sonuç odaklı davranış olursa hata oluyor. Bunu geçmişte yaptık belki. 27 oyuncu farklı karakterde herkesin farklı fikri var ama ortak fikirde buluşmamız takıma yansıdı\" şeklinde konuştu. \"LİG İKİNCİ YARI BAŞLAR\" Sezonun ikinci yarısı hakkında da değerlendirme yapan Korkmaz, şunları kaydetti: \"İkinci yarı fikstür avantajı var ama lig ikinci yarıda başlar. Geçmiş dönemde kıyaslarsak başka takımlarla da çalıştığımdaki deneyimlerime göre ikinci yarı çok zor geçecek. Bizim belirlediğimiz ilk hedefimiz var. Onu söylemeyeceğim. ikinci hedefimiz de var. Ona göre yol haritamızı çizeceğiz. Transfer olacak mı onu belirleyeceğiz, daha karar vermedik. 27 puanı yapan bu takımdaki oyuncular. Teknik direktörler hep transfer ister ben de dahil olmak üzere. Her zaman teknik direktörlerin farklı düşünceleri vardır. Bunun kararını vereceğiz.\" \"İÇ SAHA OYUN ŞABLONUNDA DEĞİŞİKLİK YAPACAĞIZ\" Altyapıya kulüp olarak verdikleri öneme değinen Korkmaz, takımdaki her şeyin doğru gitmesi halinde bir kaç yıl sonra altyapıdan yetişen 3-4 oyuncunun rahatlıkla ilk 11\'de oynamaya başlayacağına inandığını söyledi. Takımının deplasman performansının iç sahadakinden daha iyi olduğunu kaydeden Bülent Korkmaz, \"İç sahadaki oyun şablonunu iyi yapmamız lazım. Geçen seneki takımdan skoru etkileyen 3 oyuncu bu takımda yok şimdi. İç saha maçlarında iyi oynadığımızda sonucu alamadık. Transfer de yaparsak iç sahada oyun anlayışında değişiklik yapacağız\" dedi.