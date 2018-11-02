(Görüntülü) Büfedeki klima patladı; yaşanan korku ve panik kameralarda

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA) Eyüpsultan\'da müşterilerin de içinde olduğu bir büfenin şarküteri bölümünde bulunan kliması büyük bir gürültüyle patladı. Şans eseri yaralanın olmadğı patlamada büyük korku ve panik yaşandı, işyeri sahibi ve müşteriler dışarı kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay dün akşam saatlerinde Emniyettepe Mahallesi Halit Bin Velit caddesi üzerinde bir büfede meydana geldi. İddialar göre büfe içerisindeki şarküteri dolabı arıza yaptı. İşletme sahibi Yunus İnci dolabın yapımı sırasında büfe içerisinde bir koku oluştuğunu ve bundan dolayı içeriyi havalandırmak için klimayı açmak istedi. Klimayı çalıştırdıktan kısa bir süre sonra büyük bir patlama meydana geldi. Müşterilerin de içeride olduğu büfede panik yaşandı. İçeride bulunan iş yeri sahibi ve müşteriler dışarıya kaçtı. Patlama sonrası şans eseri yaralanan olmadı. Büfe dışında bulunan patlamanın şiddetiyle sunta plakların çatladığı görüldü. \"ÇOK ŞİDDETLİ BİR PATLAMAYDI\" Büfe sahibi Yunus İnci,\"Dükkanda iş yapıyorduk. Dolabımız arızalandı. dolabı yaparken, klimayı açtık içerideki koku gitsin diye. O arada \'güm\' diye bir patlama sesi geldi. Çok şiddetli bir patlamaydı. Korkarak dışarıya kaçtık. Bir baktık ki klima patlamış. Müthiş bir panik yaşadık, korktuk elimiz ayağımız tutmadı.\"dedi. O anda orda bulunan Eyüp Güler,\"Devamlı buranın müşterisiyim. Alışveriş yapmaya geldim. Güm diye bir şey oldu. Allah korudu. Çok şiddetli bir patlama oldu. Dışarı çıktık. Dostlar gelip yardıma koştular.\" ifadelerini kullandı. PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI Klimanın patlama anı iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. O sırada büfe içerisinde bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı, patlama sonrası dışarıya kaçtıkları görüldü.