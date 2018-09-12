(Görüntülü) Bucak'ta kaza 1 ölü

Halim AKCA BUCAK(Burdur), (DHA)BURDUR\'un Bucak ilçesinde otomobilin takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendiği kazada Murat Simit (47) yaşamını yitirdi. Bucak- Kocaaliler karayolu Örtmece mevkisinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, Murat Simit\'in kullandığı 50 PU 192 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki kayalıklara çarptı, ardından da takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine jandarma, sağlık ve Bucak Belediyesi kurtarma ekipleri geldi. Kazada sadece Murat Simit\'in bulunduğu otomobil yoldan geçenlerin de yardımıyla düzeltildi. Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Murat Simit\'in yaşam belirtisi göstermesini tespit etti. Bucak Belediyesi ekiplerince araçtan çıkarılan Murat Simit\'in sağlık ekiplerinin çabaları sonucu hayata geri döndürüldü. Ambulansla ağır yaralı halde Bucak Devlet Hastanesi\'ne götürülen Murat Simit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.