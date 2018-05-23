(Görüntülü) Bucak'ta, 31 konutun kura çekimi yapıldı

Mesut MADAN- Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'nca (TOKİ) Burdur\'un Bucak ilçesine inşa edilen üçüncü etap 153 TOKİ konutundan ilk kurada taliplisi çıkmayan 31 konut için kura çekimi yeniden yapıldı. Bucak\'a bağlı Çamlıca Mahallesi\'ndeki TOKİ konutları için yapılan kura çekimi, Bucak Recai Tosyalı Düğün Salonu\'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. 9 adet 2+1, 22 adet 3+1 konut için yapılan kura çekimine, Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Kanık ile Bucaklılar katıldı. Kurada adı çıkanlar, sevinçlerini telefonla aradıkları yakınlarıyla paylaştı. Bucak İkinci Noteri Aynur Öktemkan\'ın yaptığı kura çekimini takip eden gazeteci Mustafa Tutum da konut sevinci yaşadı. Kura çekimi sırasında adını duyunca büyük mutluluk yaşadığını belirten Tutum, \"54 yaşındayım halen kirada oturuyordum. TOKİ\'ye müracaat etmiştik. Kurada çıktı. TOKİ\'yi yapanlardan Allah razı olsun\" dedi. Çimento fabrikasında işçi olarak çalışan Vedat Tutum ise \"Babama ait evde oturuyordum. Şimdi kendimize ait evimiz oldu. Çok mutluyuz\" diye konuştu. Eşi fabrikada işçi olan Hatice Sağlam, \"İlk yazıldığımızda yedek listedeydik. Şimdi şansımıza ev çıktı. Çok mutlu oldum. Kirada oturuyorduk. Kiradan kurtulacağız. En yakın zamanda inşallah taşınırız\" dedi. Fatma Karcı, kirada oturduklarını, ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylerken, mermer işçisi Ömer Kınalı ise \"Asgari ücretle çalışıyorum. Allah olmayanlara da nasip etsin. Kurada ev çıkmasından çok mutlu oldum\" diye konuştu.