T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü )Buca'da '24 can' için anıt

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, geçen yıl 'Anneler Günü' etkinliğine giderken Muğla- Marmaris karayolundaki trafik kazasında yaşamını yitiren 24 kişi arasında yer alan Bucalı anneler anısına yaptırılan 'Yaylacık Anneleri Parkı ve Anıtı' törenle

11 Mayıs 2018 22:52

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesinde, geçen yıl \'Anneler Günü\' etkinliğine giderken Muğla- Marmaris karayolundaki trafik kazasında yaşamını yitiren 24 kişi arasında yer alan Bucalı anneler anısına yaptırılan \'Yaylacık Anneleri Parkı ve Anıtı\' törenle açıldı. Buca Belediyesi, geçen yıl Muğla\'nın Marmaris ilçesine Anneler Günü kutlamasına giderken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren 24 Bucalıyı unutmadı, anılarına Anneler Parkı ve Anıtı yaptı. Kazada yaşamını yitirenlerin çoğunluğunu Yaylacık Mahallesi sakinlerinden olması nedeniyle Yaylacık Mahallesi\'nde yapılan anıt, düzenlenen hüzünlü törenle açıldı. Yaylacık Camisi\'nde okunan mevlit ve kılınan cuma namazının ardından yapılan açılış törenine kazada yaşamını yitiren Bucalıların acılı yakınları, CHP\'li Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Buca Müftüsü Muharrem Gül ve yüzlerce Bucalı katıldı. PİRİŞTİNA: UNUTMAYACAĞIZ Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, törende yaptığı konuşmada kazanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acılarının hala çok taze olduğunu belirterek, \"Yitirdiğimiz canlarla sadece Buca\'nın değil, tüm Türkiye\'nin içi kan ağladı. Birlikle beraberlikle bu yaraları sarıyoruz, saracağız. Yitirdiğimiz canlarımızı, annelerimizi anılarına yaptığımız parkımızla, anıtımızla ölümsüzleştirmek istedik. Sadece yıl dönümlerinde değil, her zaman rahmetle anacağız, unutmayacağız. Kaybettiğimiz annelerimizin tüm yakınlarının her türlü ihtiyaçlarında yanlarındayız\" dedi. Açılış töreninde kazada annesini kaybeden Buca Belediyesi Pırlanta Merkezi öğretmenlerinden Yasemin Namlı Arkan, Başkan Piriştina\'ya çiçek vererek teşekkür etti. Güneşli bir havada başlayan tören karanfil motifli Anneler Anıtı\'nın açılışı esnasında aniden bastıran sağanak altında yapıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABucaGünüMuğla MarmarisBucalıAnneleri ParkıAnıtıBuca BelediyesiAnneler GünüBucalıyıAnneler ParkıKazadaYaylacık MahallesiYaylacık CamisiBucalılarınCHP Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina CHP Buca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24