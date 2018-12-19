T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Bu yatın haftalık kirası dudak uçuklattı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki limana demirleyen 'Lady E' adlı ultra lüks yatın haftalık kirası, 497 bin Euro ile cep yakıyor

19 Aralık 2018 19:39

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki limana demirleyen \'Lady E\' adlı ultra lüks yatın haftalık kirası, 497 bin Euro ile cep yakıyor. Yakıt, yakıt ikmali yapıldıktan sonra limandan ayrılacağı öğrenildi. Karayipler yakınlarındaki Cayman Adaları bayraklı \'Lady E\' adlı ultra lüks yat, Marmaris\'teki gümrüklü limana bugün öğle saatlerinde demir attı. 12 süit odası bulunan yatın gövdesinin çelik malzemeden yapıldığı ayrıca alüminyum kaplamalı olduğu belirtildi. Süit odalarında jakuzi ve mini spor salonu bulunan yatın, banyo aparatları ise altın kaplamalı. Her türlü lüksün bulunduğu yatın, haftalık kirasının 497 bin Euro olduğu öğrenildi. Yatın personelinin hummalı bir temizlik çalışması yaptığı görüldü. Üç gün limanda demirli kalacak yata, 21 Aralık Cuma günü, İzmir\'in Aliağa ilçesinden gelecek tankerlerden yakıt ikmali yapılacak. Yatın, yakıtı aldıktan sonra misafirlerini almak için Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na hareket edeceği bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÜNDOĞANMARMARİS Muğla DHA MUĞLA MarmarisEuroYakıtKarayiplerCayman AdalarıMarmarisSüitHerYatınAralık CumaAliağaYunanistan Rodos Adası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24