(Görüntülü) Bu yatın haftalık kirası dudak uçuklattı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki limana demirleyen \'Lady E\' adlı ultra lüks yatın haftalık kirası, 497 bin Euro ile cep yakıyor. Yakıt, yakıt ikmali yapıldıktan sonra limandan ayrılacağı öğrenildi. Karayipler yakınlarındaki Cayman Adaları bayraklı \'Lady E\' adlı ultra lüks yat, Marmaris\'teki gümrüklü limana bugün öğle saatlerinde demir attı. 12 süit odası bulunan yatın gövdesinin çelik malzemeden yapıldığı ayrıca alüminyum kaplamalı olduğu belirtildi. Süit odalarında jakuzi ve mini spor salonu bulunan yatın, banyo aparatları ise altın kaplamalı. Her türlü lüksün bulunduğu yatın, haftalık kirasının 497 bin Euro olduğu öğrenildi. Yatın personelinin hummalı bir temizlik çalışması yaptığı görüldü. Üç gün limanda demirli kalacak yata, 21 Aralık Cuma günü, İzmir\'in Aliağa ilçesinden gelecek tankerlerden yakıt ikmali yapılacak. Yatın, yakıtı aldıktan sonra misafirlerini almak için Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na hareket edeceği bildirildi.