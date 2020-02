(Görüntülü) Bu mahallede yaşayanların üçte biri 'Yahya'

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/HAVZA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Havza ilçesinde yaklaşık bin kişinin yaşadığını Mısmılağaç Mahallesi, erkeklerin üçte birinin \'Yahya\' ismini taşıması nedeniyle bölgede bu adla biliniyor. Mahallede yaşayanlar \'Şehit Yahya Dede Türbesi\' nedeniyle doğan erkek çocuklara \'Yahya\' ismini veriyor. İsim karışıklıkları yaşanması üzerine, mahalle sakinleri çözümü \'Yahya\' adını taşıyan kişilere lakap takmakla buldu. Havza\'da yaklaşık bin nüfuslu Mısmılağaç Mahallesi\'nde, Türklerin Orta Asya\'dan Anadolu\'ya göç ettiği dönemde yaşayan ve savaşlarda şehit olduğu bilinen \'Yahya Dede\'nin türbesi bulunuyor. Şehit Yahya Dede Türbesi nedeniyle mahallede doğan erkek çocuklara uzun yıllardır genellikle \'Yahya\' ismi veriliyor. Erkek nüfusunun neredeyse üçte birinin \'Yahya\' adını taşıdığı mahallede isim karışıklıkları yaşanmaya başladı. Mahalle sakinleri karışıklığı önlemek için \'Yahya\' isimli kişilere, \'Uzun\', \'Küçük\', \'Ağa\', \'Ak\', \'Kara\', \'Kısa\', \'Kaymak\' gibi lakaplar takmaya başladı. \'BİR AİLEDE ÜÇ KUŞAK \'YAHYA\' İSİMLİ OLANLAR VAR\' Mahalledeki ilginç durumu anlatan Yahya Aydur (70), \"Bizim mahallemizde \'Yahya\' ismi çoktur. Kendisinin, babasının, oğlunun adı \'Yahya\' olanlar bile vardır. Burada Yahya Türbesi olduğu için çocuklarına \'Yahya\' ismini koyuyorlar. İnsanlar türbeye gidip adakta bulunuyorlar. Ardından çocukları olduğunda da ismini \'Yahya\' koyuyorlar. Kız olursa ise \'Şehit Yahya Dede\'nin hanımının adı olan \'Satı\' ismi konuluyor. Bu isimler konulmazsa çocukların yaşamayacağına inanılıyor\" dedi. \'İL DIŞINDAN TÜRBEYİ ZİYARETE GELİYORLAR\' Neredeyse her evde \'Yahya\' adını taşıyan bir kişinin bulunduğunu belirten Yahya Şenkal (38) ise \"Evimizde iki tane \'Yahya Şenkal\' isimli kişi var. Biri benim diğeri de amcamın oğlu. Mahallemizde aşağı yukarı her evde bir tane \'Yahya\' var. Mahallemizdeki türbe nedeniyle \'Yahya\' ismi veriliyor. Türbeye il dışından gelen çok ziyaretçi oluyor. Uzak illerden bile geliyorlar adakta bulunmak için\" diye konuştu. ERKEK OLURSA \'YAHYA\', KIZ OLURSA \'SATI\' Çeşitli işlemler için mahalleye gelen görevlilerin de zorlandığını anlatan Fikret Bozkurt (57) ise \"Türkiye\'nin dört bir yanından buraya gelip dua ediyorlar. İnanarak gelip adakta bulunanların çocuğu oluyor. Eğer doğan çocuğa \'Yahya\' ya da \'Satı\' adı verilmezse çocuk yaşamıyor. Üç kuşak, dört kuşak \'Yahya\' isimi olanlar var. Bu yüzden bazen resmi evraklarda sorunlar yaşıyoruz. Yahya Aydın\'a evrak geliyor ama mahallede aynı isim ve soy isimde başkaları da var. Kime geldiğini bulmak zor oluyor. Baba ve dede adından bulmaya çalışsak onların adı da \'Yahya\' olanlar var. TC numarasına bakıp ancak sorun çözülüyor. Ayrıca günlük hayatta da karışıklık olmasın diye bütün \'Yahya\'lara lakap takmakla çözüm yol bulduk. Artık resmi görevliler bile mahallemize geldiklerinde isimleri karıştırmamak için yanlarına lakaplarını yazıyorlar\" dedi. \'HER \'YAHYA\'NIN BİR LAKABI VAR\' Eşinin adının \'Satı\' olduğunu söyleyen Salih Özen (47) de \"Ağabeyimin adı da \'Yahya\'. Bizim köyde aşağı yukarı her evde bir tane \'Yahya\' vardır. İnsanlar bu türbeye gelip Allah\'tan evlat sahibi olmayı diliyorlar. Çocukları olunca da isimlerini \'Yahya\' ya da \'Satı\' koyuyorlar. Her \'Yahya\'nın bir lakabı var. \'Ak\', \'Kara\', \'Uzun\', \'Kısa\', \'Kaymak\', \'Küçük\', \'Ağa\' gibi lakaplar takılıyor. Bazen lakap yerine babalarının isimleriyle de seslenebiliyoruz. \'Satı\' isimlilere lakap takılmıyor. Eşleri veya babalarının isimleriyle biliniyorlar\" ifadelerini kullandı.