(Görüntülü) Bu madende genel müdür, mühendis ve teknikerler kadın

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Balya ilçesinde, çinko ve kurşun çıkarılan madenin yer üstü sahasında çalışan mühendis ve teknikerler, kadınlardan oluşuyor. Binin üzerinde erkek işçinin çalıştığı madende kadınlar, patlatma işlemlerinden makine bakımına, maden sahalarının hazırlanmasından, çıkarılan cevherin analiz edilmesine kadar birçok işin sorumluluğunu üstleniyor. Genel müdürü de kadın olan madende sahada çalışan genç kadınlar, toplumun ‘erkek işi’ olarak gördüğü mesleklerini titizlikle yapıyor. Kadınlar, madene inen binin üzerinde erkek işçinin de sorumluluğunu üstleniyor. Balya’da faaliyet gösteren kurşun ve çinko madeninin yer üstü sahasında kadın madenciler, aktif görev alıyor. Genel müdürlüğünü Serpil Demirel\'in yaptığı madenin yer üstü sahasında çalışan cevher hazırlama mühendisi Burcu Taşköprü (28), jeoloji mühendisleri Zeynep Aydar (29) ve Şeyma Tuğay (26), makine mühendisi Gülşen Uzun (24), maden teknikeri Yasemin Kılıç (26) ve insan kaynakları uzmanı Hacer Kayhan (28), mesai arkadaşları erkeklere de örnek bir titizlikte çalışmalarını yürütüyor. Madenciliği, erkeklere taş çıkaracak uzmanlıkta yapan genç kadınlar, madenlere inen binin üzerinde erkek işçinin de sorumluluğunu üstleniyor. ‘ÖNCE TEDBİRİMİZİ ALIYORUZ, SONRA TEKBİR ÇEKİYORUZ’ Madende 4 ay önce çalışmaya başlayan jeoloji mühendisi Şeyma Tuğay, yer üstü patlamalardan sorumlu. Madencilik işine kendisini babasının yönlendirdiğini söyleyen Tuğay, \"Mesleğim jeoloji mühendisliği, ama burada patlayıcılar üzerine görev yapıyorum. Bir kadın olarak madende çalışmak çok güzel. Çünkü madende pes etmemeyi öğreniyorsunuz. Zor durumlarda kaldığınızda yardım etmeyi öğreniyorsunuz. En zor anlarda bile gülümsemeyi öğreniyorsunuz. Önce tedbirimizi alıyoruz, sonra tekbir çekiyoruz madende\" dedi. \'KADINLAR BULUNDUĞU ORTAMA ZERAFET VE NEZAKET GETİRİYOR\' Cevher hazırlama mühendisi Burcu Taşköprü ise 5 yıldır madende üretim sorumlu uzmanı olarak çalıştığını söyledi. 150 kişilik bir ekibe liderlik ettiğini belirten Taşköprü, \"Madencilik işi, erkek egemen bir iş olarak algılanmasına rağmen ben bunun böyle olduğuna inanmıyorum. Kadın ve erkek işi diye bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. Kadınların bulunduğu ortama, içlerindeki dişi enerji sayesinde zarafet ve nezaket getirdiğine inanıyorum\" diye konuştu. \'MADENDE ÇALIŞARAK OĞLUMA ROLMODEL OLMAK İSTİYORUM\' Maden teknikeri Yasemin Kılıç, 1,5 yıldır madende saha görevlisi olarak aktif görev aldığını belirterek, kadın ve erkek ayrımına inanmadığını söyledi. Madende çalışarak oğluna rolmodel olmak istediğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu: \"7 yaşında bir oğlum var. Ona örnek bir anne olabilmek için, kadın ve erkeğin eşit olduğunu kanıtlayabilmek için, bu mesleği yaptığım için gurur duyuyorum. Ben bu mesleği tercih etmek istediğimde ailem karşı çıkmıştı. Annem ve babam onay vermemişti. Ama eşim beni destekledi. Hem okumamı sağladı, hem de burada çalışmama önayak oldu. Ben de böylelikle oğluma örnek bir anne olduğumu düşünüyorum.\" MADENDEKİ MAKİNE BAKIMLARI ONDAN SORULUYOR Makine mühendisi Gülşen Uzun, işletmede bozulan makinelerin bakım ve tamirlerini yapıyor. Madende kadın olarak çalışmanın zorluğunu yaşamadığını ve kadınların bu konudaki önyargılarından kurtulmaları gerektiğini belirten Uzun, \"Madenler sadece erkeklerin çalışabildiği bir alan değil bana göre. Kadın gözüyle görmek, kadınların elinin madenlere değmesi daha geliştirici. Daha farklı bakış açıları elde edebiliyorsunuz. Kadınların madenlerde çalıştırılmasının işveren için de avantajlı olduğunu düşünüyorum\" diye konuştu. ‘MADENDE İŞ ARKADAŞLARIMIZLA AİLE GİBİ OLDUK’ 4 yıldır madende çalıştığını belirten Jeoloji Mühendisi Zeynep Aydar, aynı madende 2012 yılında staj yaptığını söyledi. Bu dönemde çalışmanın kendisini heyecanlandırdığını belirten Aydar, \"Madende kadın olmanın ayrıcalığı var. Buraya geldiğiniz zaman kadın olmamızdan dolayı insanların bize saygısı çok fazla oluyor. Onlarla çalıştıkça ortamın kültürel değerinin arttığını düşünüyorum. Çünkü kadınların olması bir kültür farklılığı yaratıyor. Burada bize karşı pozitif yaklaşımlar oluyor. Madende çalışırken kadın olarak bir zorluk yaşamadım. Kadın işi, erkek işi ayrımına da inanmıyorum. Yapılan işe bakılıyor. Burada ailemizden daha fazla iş arkadaşlarımızla zaman geçiriyoruz. Burada aile gibi olduk\" dedi. \'BURADA ÇALIŞMAK GÜÇLÜ HİSSETTİRİYOR\' İnsan kaynakları uzmanı olarak madende sahada çalışan ve işçilerin istek ve taleplerini toplayarak, özlük haklarıyla ilgili konularda yardımcı olan Hacer Kayhan da madende çalışmanın zorlu ama kadın olarak kendisine güç verdiğini belirtti. Kayhan, \"Çünkü erkeklerin egemen olduğu bir yerde çalışıyorsunuz. Erkek işi olarak anılan bir yerde çalışmak kadına daha da güçlü hissettiriyor kendisini. Diğer kadınlara da örnek olduğumu düşünüyorum\" diye konuştu.