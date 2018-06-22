(Görüntülü) Bu kez 500 bin TL kefaletle yeniden tahliyesine karar verildi

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA Büyükçekmece\'de 4 yıl önce Ergenekon Davası\'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti\'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç\'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin 1\'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. 5 ay önce bir milyon TL kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verilen ancak savcının itirazı üzerine tekrar tutuklanan Orhan Ünğan, bu kez 500 Bin TL kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Karar, oybirliğiyle alındı. Ancak Ünğan başka dosyadan tutuklu olduğu için cezaevinden yine çıkamayacak. DAVANIN 10. DURUŞMASI GÖRÜLDÜ Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 10. duruşmada “Adam öldürmeye azmettirme\" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Orhan Ünğan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Orhan Ünğan\'a söz verdi. Sanık Üngan, mağduriyetinin giderilmesini isteyerek, tahliyesini talep etti. SAVCI TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINI İSTEDİ Duruşma savcısı Ercan Gövler ise, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu içinde yasada öngörülen ceza miktarı dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. DAVANIN TEK TUTUKLU SANIĞI TEKRAR TAHLİYE EDİLDİ Mahkeme heyeti kararında yargılamanın geldiği aşama, bu aşamada toplanan ve toplanmasına çalışılan delillerin mahiyeti itibari ile tutuklama nedenleri bulunsa da tutuklulukta geçen süreye göre tutuklamadan beklenen kaçma şüphesinin bertaraf edilmesine ilişkin amacın adli kontrol tedbiri uygulanması sureti ile giderilebileceğinin düşünüldüğünü ve değerlendirildiğini kaydetti. Sanık Orhan Ünğan\'ın, 500 bin TL kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar veren mahkeme heyeti ayrıca sanık Ünğan\'ın hergün adresine en yakın karakola imza atmasını da kararlaştırdı. Karar oybirliğiyle alındı. DAVANIN GEÇMİŞİ Mahkeme heyeti 9. Duruşmada bir milyon kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı konularak 23 Şubat\'ta tahliyesine karar verilmişti. Ancak savcı Ercan Gövler, tahliye kararına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme olan Bakırköy 13. Ağı Ceza Mahkemesi, sanık Orhan Ünğan\'ın 1 Mart\'ta tutukluluk halinin devamına oybirliğiyle karar vermişti. Öte yandan, Sanık Ünğan\'ın başka bir dosyadan tutuklu olduğu için cezaevinden hiç çıkamamıştı.