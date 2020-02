(Görüntülü) Bu kazılar tarihe ışık tutuyor

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, (DHA) MERSİN\'de tarihi milattan önce 7 binli yıllara dayanan Yumuktepe Höyüğü\'nde 2018\'in ilk kazı çalışmaları başladı. Toprağı kazdıkça tarihe ışık tutacak parçalara ulaşan ekipler, 8 bin 500 yıllık bir ok ucunu da günyüzüne çıkardı. Merkez Toroslar ilçesindeki höyükte 25 kişi çalışıyor. 3 farklı bölümde yürütülen çalışmaların başında ise İtalya Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva bulunuyor. Milattan önce 7 binli yıllardan 14\'üncü yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan höyükte Neolitik, Kalkolitik, Orta Kalkolitik, Geç Kalkolitik, Tunç Çağı ve Orta Çağ\'a ait izlere rastlamak mümkün. Höyükte Roma Dönemi haricinde her dönemi ait kalıntıların bulunduğunu belirten Prof. Dr. Isabella Caneva, Şimdilik küçük bir ekiple çalışıyoruz. Temizlik yapıyoruz. Bugünden itibaren daha geniş bir ekiple 2 ay daha çalışacağız. Değişik dönemlere ait tabakalarda çalışacağız. Farklı bir kazı stratejisine başladık. Eskiden sadece yapılar ve buluntular arıyorlardı. Biz ise modern arkeolojik strateji ile hayvan kemikleri, yemek kalıntıları, kömürleşmiş tohumları arıyoruz. Basit şeyler ama bunlardan dönemlerdeki ekonomik hareketliliği anlayabiliriz. Bu çok önemli çünkü toplum ekonomi ile gelişiyor, ona göre yapılar yapılıyor dedi. Çalışmalara Neolitik dönemden başladıklarını, tepenin eteklerindeki tabakalarda Kalkolitik ve Tunç devri bulgularına rastlandığını dile getiren Caneva, Tepenin güney tarafında farklı bir bölüm olduğu için bütün yapıyı kontrol edeceğiz. Ayrıca \'Açık Hava Müzesi\' projesi hazırlıyoruz. Ona göre de başka yerlerde çalışmalar yapabiliriz. Mersin Üniversitesi (MEÜ) mimarlar ile birlikte nereyi kazabileceğimize bakacağız diye konuştu. Öte yandan büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarda bir ok ucuna ulaşılırken, parçanın 8 bin 500 yıllık olduğu bildirildi.