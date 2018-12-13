(Görüntülü) Bu ilçeye tünellerle ulaşılıyor

Artvin\'in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek, dünyanın ise Çin\'deki 292 ve Gürcistan\'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3\'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, ilçe merkezi ile 4 köy Vve karayolu sular altında bırakacak. Baraj suları altında kalacak ilçeye yapılan 67 kilometrelik yeni yolun 54 kilometresi 39 tünelle geçildi. Yol güzergahında ise 3.8 kilometre uzunluğunda 20 köprü yer alıyor.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu\'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin\'deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakan\'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek, dünyanın ise Çin\'deki 292 ve Gürcistan\'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3\'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, ilçe merkezi ve 4 köy ve karayolu sular altında kalacak. Baraj suları altında kalacak ilçeye yeni ulaşım yolu yapıldı. Artvin-Yusufeli arasındaki 67 kilometrelik yeni yolun, yüzde 80\'i dağların içinden tünellerle geçirildi. 67 kilometrelik yolun 54 kilometresi 39 tünelle geçildi. Yol güzergahında ise 3.8 kilometre uzunluğunda 20 köprü yer alıyor. Ulaşıma açılan yeni yol ilçeye ulaşımı kolaylaştırdı. Artvin-Yusufeli arasındaki yeni yolu kullanan sürücüler eski yola nazaran ulaşımın kolaylaştığını söyledi.

SÜRÜCÜLER TÜNEL GİRİŞ-ÇIKIŞLARINDAN DERTLİ

Sürücü Nizamettin Akyürek, yeni yolun ulaşımı kolaylaştırdığını belirterek Yol iyi oldu. Eskiden ilçeye ulaşım daha zordu. Ancak tüneller virajlı oldu. Tünelsiz olsaydı daha iyi olurdu. Ancak buna imkan yoktu dedi.

TIR sürücüsü Cemil Bilir de Tüneller yaz-kış sürücülere avantaj sağlar. Ancak bazı tüneller çok sıkıntılı ve tehlikeli. Tünellerin bazılarının giriş-çıkışları tehlikeli. Çok ani virajlar var. Tünel içindeki virajlarda iki tane büyük araç yan yana geldiği zaman geçiş yapmakta zorlanıyor diye konuştu.

Sürücü Mikail Gür ise Artvin?de tünellerin çok olması daha iyi. Çünkü doğa şartları zor. Artvin dağlık bir kesim. Açıktan yol yapmak da bu nedenle zor. Tüneller güzel ama giriş çıkışları biraz daha virajsız yapılabilirdi ifadelerini kullandı.