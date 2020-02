(Görüntülü) BTK Başkanı: 5G'yi ticari olarak kullanan ilk 10 ülkeden biri olacağız

İSTANBUL, (DHA) –ALTINBAŞ Üniversitesi\'nde düzenlenen uluslararası mühendislik konferansı ICEMİS\'2018\'de konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, 5G teknolojisinin standartlarının geçtiğimiz hafta endüstriyel olarak kabul edildiğini ve bu standartlara göre üretim yapılmaya başlandığını söyleyerek, \"5G\'yi ticari olarak kullanan ilk 10 ülkeden biri olacağız\" dedi. Eğitim teknolojileri, haberleşme uygulamaları, 5G teknolojisi, nesnelerin interneti (IOT), bulut bilişim, büyük veri konularının konuşulup, sunumların yapılacağı Uluslararası Mühendislik ve Bilişim Konferansı (İCEMİS), Altınbaş Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul\'da başladı. Mehmet Altınbaş Konferans Salonu\'nda düzenlenen ve 2 gün sürecek olan konferansa 22 ülkeden, alanında uzman 82 araştırmacının yanı sıra BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Hava Mühendis Tuğgeneral Ersin Köse katıldı. \"5G\'DE ÜRETİM YAPILMAYA BAŞLANDI\" Türkiye\'nin çok büyük değişim ve dönüşümüm arifesinde olduğunu belirten Dr. Sayan, \"Şimdiye kadar insanlar birbiriyle haberleşiyordu; 5G ile birlikte makineler arasında haberleşme olacak, iki müjde vermek istiyorum. 5G teknolojisinin standartları geçtiğimiz hafta endüstriyel olarak kabul edildi ve bu standartlara göre üretim yapılmaya başlandı. Biz de geçtiğimiz yıl duyurduğumuz \'5G Türkiye\' forumunu BTK Başkanlığı\'nda ülkemizde kurduk. İlk somut adım olarak 5G Vadisi-Açık Test Sahası\'nı Ankara\'da faaliyete geçirdik. Bu vadide Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi\' ile birlikte BTK\'nın bulunduğu alanda 5G ile ilgili her türlü teknolojinin alt yapısı test edilecek. 5G gelmeden önce bütün teknolojilerin vadide denenmesini amaçlıyoruz\" diye konuştu. \"5G\'Yİ DÜNYADA TİCARİ OLARAK KULLANAN İLK 10 ÜLKEDEN BİRİ OLACAĞIZ\" 5G teknolojisinde şu anda standartların kabul edilmesi ve bu standartlara göre üretimin başlayacağı dönemde olduklarını dile getiren Dr. Sayan, \"5G\'yi dünyada ticari olarak kullanan ilk 10 ülkeden biri olacağız. Bu çok uzak değil. Önce patent alınıyor, güçlü olanların standartta yarışı oluyor, standart yarışı da şu anda bitti, bu yarıştan sonra da standarda göre patentini kabul ettirebilenler ücretleri alacaklar ve üretim başlıyor. Şu anda standardın kabul edilmesi ve bu standarta göre üretimin başlayacağı dönemdeyiz. Sadece hangi frekansta 5G\'nin kullanılacağı eksik. Adaybantlar 700 ve 3 bin 500 frekansları illaki onları da beklemeye gerek yok, biz 5G test vadisinde 3 bin 500\'ü ve 700\'ü mevcut operatörlerin kullandığı 2 bin 100, 2 bin 600, bin 800 frekanslarının üstüne koyduk\" ifadelerini kullandı. \"5G İLE GECİKME SÜRESİ MİLİSANİYELERE İNECEK\" 5G\'nin 4,5G\'den farkını birkaç şeyi bir araya getiriyor olmasına bağlayan Dr. Sayan, \"Bundan önce hep hızdan bahsediyorduk evet hız 10 kat artıyor ama bunun yanı sıra gecikme süresi çok azalıyor. Mesela,İstanbul\'da operatör ameliyat cihazında bir hareket yaptı, bunun Hakkari\'ye yansıması 1,2 saniye gecikmeyle oluyordu, 5G teknolojisiyle birlikte bu gecikme süresi milisaniyeler seviyesine düşüyor. Yani tamamen uzaktan istediğiniz hareketi yapabiliyorsunuz\" diye konuştu. \"5G TEKNOLOJİSİYLE EVDE OTURURKEN KEPÇE OPERATÖRÜ OLABİLİRSİNİZ\" 5G ile hızın artması ve gecikme süresinin kısalmasıyla çağ atlanacağını vurgulayan Dr. Sayan, \"Örneğin evde otururken kepçe operatörü olabilirsiniz. Bir yer kazılacaksa otonom araçla, evinizden veya iş yerinizden koltukta oturarak kontrol panellerinden gözlüğü takarak uzaktaki aracı kullanmaya başlayıp, hareket edeceksiniz. Gecikme süresinin azalması ve hızın artması bize böyle imkanlar sağlıyor. Üçüncü rahatlık ise internet üzerinden çok kişinin çok kişiye yayın yapabileceği imkanı da bu teknoloji sağlayacak. Gecikme süresinin azalması ve hızın artmasıyla birlikte multimulti yayıncılık artacak ve 5G ile birlikte çağ atlamış olacağız\" dedi. \"OPERATÖRÜN 5G TEKNOLOJİSİNİ SUNMAYA BAŞLAMASI 2021 YILINI BULABİLİR\" Deneme amaçlı kullanımlar 2019 yılında başlayacağını ama ticari olarak, operatörlerin bu teknolojiyi sunmaya başlamasının 2020, 2021 yılını bulabileceğini söyleyen Dr. Sayan, \"2019\'un ekim ayında BM Telekomünikasyon Birliği\'nin (ITU) Dünya Radyokomünikasyon Konferansı olacak, hangi frekansların standart olarak 5G\'de kullanılacağı da bu konferansta belli olacak\" ifadelerini kullandı. \"TÜRKİYE MİLLİ VE YERLİ TEKNOLOJİLERDE BÜYÜK ATILIM YAPTI\" Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Hava Mühendis Tuğgeneral Ersin Köse ise, \"Son zamanlardaki teknolojik gelişmeleri incelediğimizde ülkemizin millileşme ve yerlileşme yönünde büyük bir atılım yapıp ilerleme kaydettiğini biliyoruz. Şu an özellikle İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları\'nda büyük bir atılım ve gelişme kaydettik. Bundan sonra insansız hava sistemleri, kara sistemleri, deniz sistemlerinin de İHA kadar gelişeceğini ve gelecekte hibrit insansız sistemler oluşacağını ve bu sistemlerin de akıllı sistemlerle birleşebileceğini öngörüyoruz. Geleceğin savaş teknolojisi bu yönde ilerleyecektir diye düşünüyorum\" dedi. \"500\'E YAKIN BAŞVURU ALDIK, 82 BAŞVURUYU KABUL EDİP DEĞERLENDİREBİLDİK\" Altınbaş Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Oğuz Bayat da, \"Bu sene yurt dışından, uzmanlık alanları bulut teknolojisi, nesnelerin interneti, yazılım mühendisliği, büyük veri ve veri işleme alanlarında ciddi çalışmalar yapan araştırmacıları konferansa davet ettik. 500\'e yakın başvuru aldık ancak 82 başvuruyu kabul edip değerlendirdik. Öğrencilerimiz yapmış olduğu saha çalışmalarını, donanımlarını burada demo şeklinde sunum yapacaklar. Bunun sayesinde de her yapılan araştırmayı yurt dışından gelen paydaşla daha derinlemesine çalışma imkanı bulacaklar ve paneller tartışarak geliştirebilecekler. Panellerde oluşan bilgileri de bildiri olarak en yaygın IEEE/ACM gibi indekslerde taratarak dünyaya bildiri olarak ilan edeceğiz\" diye konuştu.