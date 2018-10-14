(Görüntülü) Brunson'ı ABD'ye getiren askeri uçak Andrews Hava Üssü'ne indi (2- Havalimanına iniş ve uçak içinden fotoğraflarla)

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Ekim (DHA) - İZMİR\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD\'li din adamı Andrew Craig Brunson, serbest bırakıldıktan sonra ülkesine döndü. Brunson\'u ABD\'ye getiren askeri uçak Marryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü\'ne indi.





Brunson\'ı havalimanında yetkililer karşıladı. Brunson, Başkan Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray\'a geçti.