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Dünya

(Görüntülü) Brüksel'de göçmen karşıtları polisle çatıştı (2) - EK FOTOĞRAFLAR

- Zarar gören AB Komisyonu binasında kırılan camlar onarıldı, bina ve çevresinde temizlik yapıldı   -50’den fazla gösterici gözaltına alındı   Ender DURUEL, Brüksel (DHA) – Belçika’nın başkenti Brüksel’de göçmen karşıtı yürüyüş yapan yaklaşık 5 bin

16 Aralık 2018 23:55

- Zarar gören AB Komisyonu binasında kırılan camlar onarıldı, bina ve çevresinde temizlik yapıldı


 

-50’den fazla gösterici gözaltına alındı


 

Ender DURUEL, Brüksel (DHA) – Belçika’nın başkenti Brüksel’de göçmen karşıtı yürüyüş yapan yaklaşık 5 bin aşırı sağcı, Avrupa Birliği Komisyonu binasına girmeye çalıştı. AB Komisyonu Binası’nın camını kıran göstericilere polis tazyikli su ve gazla müdahale etti. Olaylarda 50’den fazla gösterici gözaltına alındı.



Yerel saatle 12:00’de başlayan gösteriler ve ardından yaşanan olaylar saat 18:00 gibi sona erdi. Zarar gören AB Komisyonu binasında kırılan camlar onarıldı, bina ve çevresinde temizlik yapıldı.

 

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