(Görüntülü) Brexit karşıtları Londra'da miting düzenledi

Celal Sönmez / Londra, 20 Ekim (DHA) – Birleşik Krallık’ta, iktidar ve muhalefet partilerinden ve çok sayıda sivil toplum kuruluşundan Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) karşıtları, Londra’da, 670 bin kişinin katıldığı, büyük bir yürüyüş düzenledi



Brexit konusunda yeni bir referandum yapılmasını talep eden grup, Başkent Londra’nın merkezindeki Park Lane bölgesinde toplanıp, Green Park, St. James Park, Trafalgar, White Hall ve Parliament Square’den geçerek Parlamento’ya ulaştı.



“Geleceğe Bizimle Yürü – Halk Oylaması İstiyoruz” başlığıyla düzenlenen mitinge, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin yanı sıra, ana muhalefet İşçi Partisi ile Yeşiller Partisi ve Liberal Demokrat Parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da katıldı.



Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan mitingde yaptığı konuşmada Birleşik Krallık’ın Brexit konusunda ya kötü bir anlaşmaya ya da anlaşmasız bir çıkışa doğru ilerlediğini söyledi ve ekledi, “Theresa May acilen yaklaşımını değiştirmezse, ekonomimiz, dünya sahnesindeki duruşumuz, önümüzdeki fırsatlar ve gelecek nesillerimiz oldukça kötü sonuçlarla karşı karşıya kalacak.



“Bu yüzden binlerce insan bir araya gelerek, hükümete, Avrupa Birliği’nde kalmak da dahil olmak üzere, son sözü halkın söylemesi gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.



“Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nde kalması için referandum döneminde bir kampaya yürüttüm. Ortak pazar ve gümrük birliği gibi sebeplerle, büyük bir çoğunlukla Avrupa Birliği’nde kalma kararı veren Londralılara karşı sorumluluklarımı sürdürürken alınan karara saygı duyuyorum.



“Theresa May’in önünde AB ile ekonomik büyüme ve istihdamı korumak adına bir anlaşmaya varmak için pek çok fırsatı oldu ancak bugün bu ancak başbakan bu konuda başarısız oldu.



“May Avrupa Birliği ile bir anlaşma yapamamanın yanı sıra kendi kabinesi ile de bir anlaşma oluşturma konusunda başarısız oldu. Brüksel’de gerçekleştirilen zirve bir anlaşma için son şanstı ancak müzakereler halen hazır değil.



“Bağımsız ekonomik analizler, May’in kötü bir anlaşma ya da anlaşmasızlık durumlarında ekonomik bir felateke yol açacağına işaret ediyor. May, en iyi ihtimalle gümrük birliğine kalmayı garantileyebilir ancak kısa bir geçiş süreci sonrası ortak pazardan çıkacağız. Analizlerimize göre bu durum, 2030 yılına dek 304 bin kişilik bir istihdam kaybı ve yatırımlarda 29.9 milyar sterlinlik bir azalmaya sebep olacak.



“Bir anlaşma olmaması durumudan ise, 2030 yılına dek 482 bin kişilik istihdam kaybı ve yatırımlarda 46.8 milyar sterlinlik bir azalmaya sebep olacak.



“Brexit’in Birleşik Krallık ve Londra’ya vereceği hasar şu an bile görülebiliyor. Londra’da yaşayan AB vatandaşları gelecekleri konusunda endişeliler. Hiçbirimiz fakirleşmek için ya da gelecek nesillere daha zor bir hayat bırakmak için oy vermedik. Artık kontrolü ele alma zamanı.”