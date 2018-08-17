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(Görüntülü) Bozova'da Suriyeli 2 kız kardeş boğuldu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde kovayla su almak istedikleri DSİ’ye ait sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Kefa İbrahim (10) ile onu kurtarmak isteyen ablası Aycan İbrahim (16) boğuldu

17 Ağustos 2018 00:47

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA\'nın Bozova ilçesinde kovayla su almak istedikleri DSİ’ye ait sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Kefa İbrahim (10) ile onu kurtarmak isteyen ablası Aycan İbrahim (16) boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Bozova\'nın Arıkök Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriye\'deki iç karışıklık nedeniyle Kobani\'den kaçıp Bozova ilçesine yerleşen ve tarlada tarım işçiliği yapan Hamo ve Hazne çiftinin kızı Kefa İbrahim, DSİ\'ye ait sulama kanalından kovayla su almak isterken eğimli yerden kayıp suya düştü. Ayağı kayarak kanala düşen kız kardeşini kurtarmak isteyen Aycan İbrahim de suya atladı. Suda çırpınan 2 kız kardeş, kısa süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sualtı polisleri, girdikleri kanalda 2 kız kardeşin cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan cesetler, Bozova Devlet Hastanesi\'ne, oradan da otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
 

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