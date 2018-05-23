(Görüntülü) Bozdağ: Dolarla oynayarak seçim sonucunu değiştireceğini düşünenler aldanıyor

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, \"Dolarla oynayarak, milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar\" dedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçim bölgesi Yozgat’ta, partisinin il teşkilat başkanları, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla seçim çalışmalarını değerlendirdi. Bozdağ, toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Dolar üzerinden vatandaşın kararının etkilemek isteyenlerin olduğunu belirten Bozdağ, \"Seçime giderken pek çok şey de yapacaklardır kaybettirmek için. Şu anda dolar üzerinde yaşanan oynamayı hep beraber görüyoruz. Bilesiniz ki 24 Haziran seçimlerine giderken dolar üzerinden vatandaşımızı etkilemek isteyen ve hükümete fatura kestirmek isteyen, sandığa bu faturayı yansıtmak isteyen bir irade de var. Biz onu da görüyoruz. Ekonominin kurallarını çok iyi biliyoruz. Türkiye\'nin ekonomisi Allah\'ın izni ile güçlü bir ekonomidir\" diye konuştu. 2014 yılından bu tarafa Türkiye\'nin birçok olayla karşı karşıya kaldığını belirten Bozdağ, bütün bunlara rağmen Türk ekonomisinin ayakta kaldığını ifade ederek Bozdağ, şöyle dedi: \"2014\'te iki seçim, 2015\'te iki seçim yaşadık. 2016\'da darbe teşebbüsüne maruz kaldık. 2017\'de halk oylaması yaşadık. DEAŞ terör örgütü Türkiye\'de eylemler yaptı. Bölücü terör örgütü hendek terörüyle bazı şehirlerimizde hayatı insanlarımıza zindan eden uygulamalara başladı. Türkiye hem bölücü terör örgütüyle hem DEAŞ örgütüyle hem FETÖ terör örgütüyle etkin ve kararlı bir mücadele dönemini yaşadı. Suriye\'de yaşananlar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekâtı ve ülkemizde bulunan mültecileri de buraya koyduğumuzda Türkiye\'nin son 4-5 yılda yaşadığı olayları ve zorlukları hep beraber görüyoruz. Bütün bunlara rağmen bugün Türk ekonomisi dimdik ayaktadır. Her türlü olumsuzluğa karşı ekonominin direnci yüksektir. Türkiye\'de ekonomi sıkıntıya girsin diye uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye\'nin notlarını nasıl subjektif bir yaklaşımla kırdığını hep beraber görüyoruz. O notları ne verirlerse versinler Türkiye\'nin ekonomisi büyümeye devam edecektir.\" Yatırımların devam ettiğini de belirten Bozdağ, \"Yakın zamanda Mersin Akkuyu Nükleer Santrali\'nin temelini attık, 22 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bittiği zaman ülkemize hem enerji hem istihdam alanında hem de yeni teknolojiler alanında çok şey katacaktır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde geçen aylarda tam 135 milyar dolarlık 23 firmanın yatırımı ve onlarla ilgili teşvik belgelerinin verilmesi söz konusu oldu ve 19 milyar liralık bütçe açığını kapatacaktır. Türkiye, bir yandan böyle saldırılar var, öte yandan milyarlaca dolarlık projelerin ihalesini yapıyor, milyarlarlarca dolarlık projelerin adımlarını atıyor. Bu bizim sahip olduğumuz potansiyelin yüksekliğini gösteriyor\" diye konuştu. \'DOLARLA OYNAYARAK SEÇİM SONUCUNU DEĞİŞTİREMEZSİNİZ\' Dövizdeki yükselişe de değinen Bozdağ, \"Dolarla oynayarak, milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü kuklacıları da gördü, onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah\'ın izni ile 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi, yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır\" dedi.