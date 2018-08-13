(Görüntülü) Boydak Holding CEO'su Ertekin: Gün, tarafınızı belli etme günüdür -2

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)- BOYDAK Holding CEO\'su Alpaslan Baki Ertekin,\'\'Paniğe hiç gerek yok. Cari açığı azaltıp üretim ve yatırımı artırmalıyız. Daha çok üretip, daha çok ihracat yapmalıyız. Gün hesaplaşma günü değil, gün tarafınızı belli etme günüdür. Bugün yaşananlar ekonomi ile izah edilemez \" dedi.







Boydak ailesine FETÖ/PYD davaları açılmasının ardından kayyumla yönetilen, yaklaşık 1 ay önce de Boydak ailesinden mahkeme kararı ile alınarak devlete geçen Boydak Holding\'e bağlı İstikbal Şirketi tarafından açılan, \'İstikbalini Tasarla\' konulu 55 üniversiteden 258 projenin katıldığı 22 tasarım dalındaki yarışmayı kazanan 27 öğrenci için holding merkezinde ödül töreni düzenlendi. Burada konuşan Boydak Holding CEO\'su Alpaslan Baki Ertekin, Türkiye\'de gençlerin istikbaline inandıklarını, ülkemizin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, bunu önlemenin en önemli yollarından birinin de daha çok ihracat yapıp ,etkileyici tasarımlara dayalı ürünler ortaya koymak olduğunu söyledi.







Ertekin, \"Şu anda yaşadığımız ekonomik tablonun rasyonel bir yönü yok. Toptan bir ekonomik savaş veriyoruz. Bu, yaşadıklarımızı iç siyasetle ilgili izah edemeyiz. Kur üzerinden hiç bu kadar baskı olmadı. Dünya ekonomisinde ithalata dayalı sistemi tercih ettiğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda olanlar hamasetle ve siyasetle ilgili değil. Menfaatlerini yaşadığımız ülkemizin külfetini de çekmeliyiz. Paniğe hiç gerek yok. Cari açığı azaltıp üretim ve yatırımı artırmalıyız. Daha çok üretip, daha çok ihracat yapmalıyız. Gün hesaplaşma günü değil, Gün tarafınızı belli etme günüdür. Bugün yaşananlar ekonomi ile izah edilemez\" d iye konuştu







\'DAHA FAZLA ÜRETMEK ZORUNDAYIZ\'







Üniversiteler arası yarışmada başarı ödüllerinin yanı sıra 18 öğrenciye de istihdam olanağı sağladıklarını belirten Boydak Holding CEO\'su Alpaslan Baki Ertekin, \'\'Bundan 1.5 ay önce de düzenlediğimiz toplantıda dövizde dalgalanma vardı ve ben bunun rasyonel ekonomi ile bir alakası yok demiştim. Yaşadığımız bu durumun ekonomik gerekçelerle bir alakası yok. Bunun bir ekonomik savaş olduğunu herhalde herkes anlamıştır. Bunu artık iç siyaset malzemesi yapılabilecek bir durum değildir. Biz, cari açığının yüzde 10 olduğu dönemde petrolün varil fiyatı 130 dolarını gördük. O dönemlerde bile kur üzerinde bu kadar baskı olmadı. İthalata dayalı bir sanayi üretimi tercih etmişiz. Bu noktada Maliye ve Hazine Bakanın açıklamasını ehemmiyetle takip ettik.Yatırım teşvik edilecekse cari açığı azaltacak yatırımı tercih etmelidir. Daha fazla üretmek ve ihracat yapmak zorundayız. Gün, tarafınızı belli etme günüdür. İç siyaset malzeme yapma günü değildir. Yaşanan ekonomik sıkıntıyı hükümetin ihmallerinden dolayı yaşamıyoruz. Öyle olsa ekonomik göstergeler bunu desteklerdi. Dün işsizlik sayısı yüzde 10\'du da bugün yüzde 20 mi oldu? Ben, birileri gibi sosyal medyadan ahkam kesmiyorum. Gördüğüm veriler üzerine söylüyorum. Bu tamamen Türk\'ün duruşu ile ilgili. Burası Muz Cumhuriyeti mi? Rahibi bırakmak bu kadar mı kolay. O zaman sende Halkbank Genel Müdür Yardımcısı bırak \'\'diye konuştu







\'TEDBİR PAKETİNİ YETERLİ GÖRÜYORUM\'







Bu vatanın 15 Temmuz\'da tanklara kafa atan evlatları olduğu gibi vatan hainlerinin de olduğunu dile getiren Ertekin, \'\'Kişilerin bankadaki mevduatlarına el konulacak diyorlar. Döviz hesapları TL\'ye çevrilecek diyorlar. Dalgalı kurdan vazgeçilecek devlet sabit kuru söylenecek ve bunu baz alacak diyorlar. Oluşturulacak ortamda kaos yapılarak insanların bankalardan mevduatlarını çekip, döviz alacaklarını düşünüyorlar. Sağduyulu insanlar hazine ve Cumhurbaşkanı\'nın çağrısına uyarak döviz bozduruyor. Ekonomik güvenliği tehdit gerekçesi ile bu haberleri yapan kişilerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı yaptırım kararı aldı. Açıklanan tedbir paketini yeterli olarak görüyorum. Likiditenin artırılması için altın bazlı bankalara destek sağlandı. Bunu olumlu karşılıyoruz. Maliye Bakanı\'nın ve Başkanımızın yanında olacağımızı söylüyorum \'\' diye sözlerini tamamladı