T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Bostancı açıklarında helikopter düştü (5) (PİLOT İSMET ÖZGÜR'ÜN FOTOĞRAF)

*Helikopterin Ünver Havacılığa ait olduğu öğrenildi

06 Eylül 2018 20:45

*Helikopterin Ünver Havacılığa ait olduğu öğrenildi. Haber: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Bostancı açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor. Helikopterdeki 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı. Helikopterin Halil İbrahim Ünver\'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: \"İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HavacılığaHaber Ramazan EĞRİİSTANBUL DHA BostancıHelikopterdekiHelikopterin HalilHavacılıkKonuylaValiliğiMaltepeBostancıTeknik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24