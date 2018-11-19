(Görüntülü) Boş su kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kurumuş sıcak su kuyusuna düşen yavru köpeği, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri kurtardı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Afyonkarahisar\'ın termal bölgesi olan İhsaniye ilçesinin Yaylabağı beldesinde meydana geldi. Termal bölgeye gelenler, kurumuş sıcak su drenaj kuyusundan ses duydu. Kuyunun başında duranlar, yavru köpeğin aşağıda olduğunu öğrenince İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı\'na haber verdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki su kuyusundan yavru köpeği çıkarmaya çalıştı. Uzun uğraşlara rağmen köpeği çıkaramayan ekipler, durumu AFAD İl Müdürlüğü\'ne bildirdi. AFAD ekiplerinden görevli, iple birinin ancak sığabileceği genişlikteki kuyuya girdi. AFAD görevlisi, köpeği kuyudan çıkarmayı başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek, bölgede güvenli yere bırakıldı.