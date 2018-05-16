(Görüntülü) Borsa İstanbul ve Tahtakale'de hareketlilik (2)

Gülseli KENARLI -Can EROK- Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya\'yı kabulüyle birlikte piyasalardaki hareketlilik Borsa İstanbul ve Tahtakale\'de görüntülendi. Döviz kurlarındaki hızlı yükselişle dolar bugün 4.50 lira seviyesini gördü. Piyasalarda \'psikolojik sınır\' olarak tabir edilen seviyenin ardından Merkez Bankası (MB) \'ndan yapılan açıklama ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın MB Başkanı Murat Çetinkaya\'yı kabulüyle dolar kuru 4.41 liraya kadar düşürdü. Piyasalardaki hareketliliğin yansımaları Borsa İstanbul ve \"Ayaklı Borsa\" olarak bilinen Tahtakale\'de görüntülendi. Değerlendirmelerde bulunan Piyasa Uzmanı Şirin Sarı, \"Merkez Bankası\'nın Cumhurbaşkanı ile görüşecek olması piyasayı biraz rahatlattı. Merkez Bankası halen döviz satım ihalesindeki müdahaleleri devam ediyor. Bu da piyasaya güven vererek, döviz fiyatlarında bir miktar gevşemeye neden oldu. Zaten piyasanın dolar beklentisinde 4.50 lira psikolojik bir seviyeydi. Bu seviyeye geldiğinde bir miktar düzeltme hareketi bekliyorduk. Ama halen yukarı yönlü yükseliş devam ediyor. Eğer dolar, 4.50 lira seviyesini yeniden test ederse bu kez en yüksek yeni seviye 4.75 lira gibi görünüyor, 4.40 lira seviyesine de bir düşüş gözlemleyebiliriz\" dedi. Borsayı da değerlendiren Sarı, \"Borsa İstanbul endeksi 122 binden, 97-98 bin aralığına kadar düştü. Yabancı çıkışı artıkça borsadaki hareketlenme aşağı yönlü devam ediyor. Teknik olarak borsa tarafından 90-95 bin bandına kadar düşüş olabilir. Ama toparlanmayla beraber 110 bin puanda çok daha önü açık bir borsa ile karşılaşabiliriz\" diye konuştu.