(Görüntülü) Bolusporlu Özgürcan: "Sahada futbol oynamıyoruz, resmen kavga ediyoruz"

Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) -



Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Boluspor, hafta sonu oynayacağı Denizlispor karşılaşması hazırlıklarına başladı.



Takımın golcüsü Özgür Can Özcan, \"Sahada futbol oynamıyoruz, resmen kavga ediyoruz. O yüzden ben de elimden gelen mücadeleyi gösteriyorum. Kişisel olarak ben atabildiğim kadar gol atmak istiyorum ama attığım gollerin bir amacı olsun. Takıma bir katkı sağlamalı. Galibiyetlerde rol almak istiyorum\" dedi.



Spor Toto Toto 1\'inci Lig takımlarından Boluspor, ligin 11\'inci haftasında Karabükspor\'u 2-0\'la geçen Boluspor, hafta sonu karşılaşacağı Denizlispor maçına odaklandı. Kulübün Karaçayır Mahallesi\'nde bulunan tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, düz koşu ve pas çalışması yaptı. Karabükspor deplasmanında takımının galibiyetine attığı golle katkı sağlayan Özgür Can Özcan, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde 2 puan ortalamasının üzerinde olduklarını belirterek, \"Bu sene lige iyi başlangıç yaptık. Güzel giden bir serimiz vardı. Gençlerbirliği maçıyla yenilmezlik serimiz bir son buldu. Kazanmak isterdik ama olmadı. Daha sonra Karabük maçıyla tekrar galibiyet aldık. Kazandığımız için mutluyuz. İyi giden bir serimiz var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu ligde bir puan ortalaması var. Bütün hocalar 2 puan ortalamasını tutturmak ister. Biz bu ortalamanın üstündeyiz. Bu şekilde devam edersek sezon sonu hedefimize ulaşacağız\" açıklamasında bulundu.



Denizli maçının ardından da zorlu bir periyodun olduğunu belirten Özcan, \"Denizli maçının ardından milli aradan sonra Gazişehir, Adanademir gibi zorlu periyodumuz var. Sonuçta bu rakipler de Play-Off\'u, ilk 2\'yi kovalayan rakipler. Biz de kendi evimizde maçımızı kazanmak istiyoruz. Sonuçta bizim rakibimiz. Denizlispor maçını kayıpsız atlatıp onları altımızda tutmak istiyoruz. Daha sonra maç maç bakıp ilerlemek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.



Karabükspor maçında yüzüne aldığı tekmeyle yüzünde yaralar oluşan Özgür Can Özcan, ligin çok mücadeleci bir lig olduğunu belirterek, \"En basit örneğini dünkü maçta gördük. Sahada futbol oynamıyoruz, resmen kavga ediyoruz. O yüzden ben de elimden gelen mücadeleyi gösteriyorum. Kişisel olarak ben atabildiğim kadar gol atmak istiyorum ama attığım gollerin bir amacı olması. Takıma bir katkı sağlamalı. Galibiyetlerde rol almak istiyorum. O yüzden ilk hedefimiz takımın başarısı, daha sonra benim gollerim. İnşallah bu ikisi her zaman bir arada olur\" şeklinde konuştu.