(Görüntülü) Boluspor'da 2 imza birden

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig takımlarından Boluspor, geçen sezon Manisaspor forması giyen Billal Sebaihi ile 2 yıllık, Rot-Weiss Erfurt forması giyen Berkay Dabanlı ile bir yıllık sözleşme imzaladı.



Spor Toto 1\'inci Lig takımlarından Boluspor, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle Bilal Sebaihi ve Berkay Dabanlı’yı renklerine bağladı. Manisaspor forması giyen orta saha oyuncusu Billal Sebaihi ile 2 yıllık, Rot-Weiss Erfurt forması giyen defans oyuncusu Berkay Dabanlı ile de bir yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, “Şu anda dış transferden 4 futbolcu aldık. Geriye 4 veya 5 transfer kalıyor. Bunu da herhalde sezon başlangıcı 2 Temmuz’a kadar da 3 topçu alıp, 2 tane bırakırız. Toplamda 5-6 transfer şu anda gerekiyor. Guido Koçer ile görüştük. Onun da büyük ihtimalle menajeri gelecek, bizde olacak. Bir sağ bek, bir santrafor, bir de stoper şu anda alacağımız mevkiiler. 3 tane daha genç futbolcu alacağız ve toplam 11 transfer ile işi bitireceğiz” dedi.



Berkay Dabanlı transferin gerçekleşmesine vesile olan teknik direktör Ertuğrul Sağlam\'a teşekkür ederek, “Öncelikle başkanımıza ve Ertuğrul Sağlam hocamıza teşekkür ederim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah bu yolu beraber gideriz. Sonu umarım Süper Lig olur. Ben de bunun için her şeyi yapacağım. İnşallah sezon sonunda hep birlikte mutlu bir tatile gideriz” diye konuştu.



Billal Sebaihi ise “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefi olan bir takıma geldim. Başkanımıza, hocamıza bana güvendikleri için çok teşekkür ederim. İnşallah bu güvencenin karşılığını vererek hedefimiz olan Süper Lige çıkmaya çalışacağız. Burada bütün şartlar var. Süper Lige çıkmamak için hiçbir nedenimiz yok” dedi.