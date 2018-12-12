(Görüntülü) Boluspor, Altınordu maçına hazırlanıyor

Murat KÜÇÜKBOLU,(DHA) -

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor\'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, Çok ciddi beklenmeyen sakatlıklar yaşadık. İçeride oynadığımız Denizli maçında hakem faciası var. Giresun maçında ofsayttan yediğimiz gol var. Antep?e gittiğimizde Melih?in verilmeyen bir golü var. Dış faktörlerin etkisi büyük ama bizim de bunun içinde hatalarımız var dedi.

Boluspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra sınırlı alan oyunu ile devam eden antrenman stretching ile sona erdi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Sait Karafırtınalar, Altınordu maçının hazırlıkları yarın gerçekleştirilecek antrenman ile devam edecek. Üst üste kaybettiğimiz 4 tane maç var. Ama bunun için sadece oyuncular, yönetim veya teknik heyet diye bir şey yok, dış faktörlerin çok önemi var. Çarşamba, pazar maçlar oynuyoruz. Çok ciddi beklenmeyen sakatlıklar yaşadık. Takımın merkezinde oynayan 2 tane oyuncumuz ciddi sakatlık yaşadık. İçeride oynadığımız Denizli maçında hakem faciası var. Giresun maçında ofsayttan yediğimiz gol var. Antep\'e gittiğimizde Melih\'in verilmeyen bir golü var. Dış faktörlerin etkisi büyük ama bizim de bunun içinde hatalarımız var. Masaya her şeyi yatırdık. Bundan sonra önümüzde 2 tane fırsat maçı var. Bunları geride bırakıp, daha önce nasıl 4\'te 4, 5\'te 5 yaptıysak, yüksek puan ortalamamızı yakaladıysak bundan sonraki süreçte de aynısını yapabilecek potansiyelimiz var diye konuştu.

Alınan kararlar sonrası kadro dışı bırakılan Etoundi ve Uğur Akdemir\'le ilgili de konuşan Karafırtınalar, Sezon başından beri bu arkadaşlarla çalışıyoruz. Maksimum performansı almaya çalıştık. Ama son zamanlarda hem maç performansları hem de idman performansları düşük olduğu için böyle bir tasarrufa gittik. Devre arasında mutlaka yerleri doldurulacaktır şeklinde konuştu.

Altınordu karşılaşması ile ilgili de açıklama yapan Sait Karafırtınalar, Her maç zor. Altınordu 9 haftadır kaybetmeyen bir takım. İstikrarlı bir takım ama biz geçen sene onlara evlerinde 5 tane gol atmayı başaran tek takımız. Yine olabilir. Bu takımın potansiyeli var. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Mutlaka bütün takımlar devre arası bazı takviyeler yapacaktır. Biz de onunla ilgili bir çalışma yapacağız dedi.