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(Görüntülü) Boluspor - Galatasaray maçının oynanacağı stat karla kaplandı (2)

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı: "Yüzde 90 ertelenebilir" Kar küreme çalışmaları başladı   Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor - Galatasaray maçının oynanacağı Bolu Atatürk Stadı’nda kar yağışı sürüyor

15 Ocak 2019 22:44

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı: \"Yüzde 90 ertelenebilir\"

Kar küreme çalışmaları başladı


 

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor - Galatasaray maçının oynanacağı Bolu Atatürk Stadı’nda kar yağışı sürüyor. 19.50’de oynanacak maç öncesi sahanın tamamı karla kaplanırken, kar küreme çalışmaları başlatıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kar küreme araçlarının küreme işleminin ardından aynı noktalar yeniden beyaz örtüyle kaplanıyor. Statta 2 kar küreme aracı ve 10 personelle kar temizleme çalışmaları sürüyor. Stada taraftar alınmaya henüz başlanmadı.

BOLUSPORLU OYUNCULAR KARTOPU OYNADI

Maç öncesi soyunma odasından çıkan Bolusporlu futbolcular sahanın durumuna bakıp kartopu oynadı. Bir süre sahada kalan futbolcular daha sonra soyunma odasına girdi.

ÇARIKCI: \"YÜZDE 90 ERTELENEBİLİR\"

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, DHA muhabirine yaptığını açıklamada, kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü ancak yağışın bu şekilde devam etmesi halinde maçın yüzde 90 ihtimalle tatil edilebileceğini söyledi.

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