(Görüntülü) BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNE İLK KAR DÜŞTÜ

BOLU\'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, kayak merkezi Kartalkaya beyaza büründü. Bolu kent merkezinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olurken, Köroğlu Dağları\'nın zirvesinde bulunan 2 bin rakımlı Kartalkaya\'ya ve Gerede ilçesinde bulunan 1400 rakımlı Arkut Dağı\'na kar yağdı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştı. Sarıalan Yaylası mevkiinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü. Kartalkaya yolu tamamen karla kaplanırken, sonbaharın süsü olan sarı yaprakların karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu. Görüntü Dökümü ---------------------- -Kar yağışı -Yolun karla kaplanması -Manzaralar -Detaylar Süre 01.45-Boyut 198 MB Haber-Kamera Murat KÜÇÜKBOLU,(DHA) (Tür: Yurt)