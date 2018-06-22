(Görüntülü) Bolu'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi (2)

150 DÖNÜMDE ETKİLİ OLDU



İncelemeler için köye gelen Seben Kaymakamı İdil Özdemir, “Şiddetli yağış ve dolu sebebiyle Susuz Köyü Çatak Mahallesi’nde 15 vatandaşımızın 150 dönüm tarlası, sebze-meyve bahçesi ve hububat tarlası zarar görmüştür. 5 adet su motoru, 2 adet gübre tankı, 5 adet sulama kuyusu, 100 metre 70’lik su borusu hasar görmüştür. Gerekli incelemeler yapılmış olup, vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir. Şu anda hasar tespit çalışmaları başlamıştır. En kısa sürede vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir” dedi.