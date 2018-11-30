(Görüntülü) Bolu'da kar yağışı etkili oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, D-100 yolu ve TEM yolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşım yavaşladı. TEM\'in Ankara yönünün Bolu Dağı Tüneli\'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant Gişeleri arasındaki bölümünde süren yol çalışması nedeniyle sürücüler D-100 yoluna yönlendirildi.



Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Bolu kent merkezi karla kaplandı. Sabah evlerinden çıktıklarında beyazlar içindeki şehri gören vatandaşlar, kar yağışını sevinçle karşıladı. Kent merkezinde kar yağışı 5 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışı D-100 yolu ve TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde de etkili oldu. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı\'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. TEM\'in Ankara yönünün Bolu Dağı Tüneli\'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki bölümünde süren yol çalışması nedeniyle sürücüler D-100 yoluna yönlendirildi. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Ekipler, özellikle yoğunluğun yaşandığı D-100 yolunun Ankara istikametinde çalışmalara ağırlık verdi. Polis ekipleri de sürücülerin, kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu.



