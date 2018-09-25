T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Bolu Dağı'nda yağmur ve sis ulaşımı yavaşlattı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yağmur etkili olurken, sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye düşmesi ulaşımı yavaşlattı

25 Eylül 2018 19:41

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı\'nın D-100 Karayolu geçişinde yağmur etkili olurken, sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye düşmesi ulaşımı yavaşlattı. Bolu Dağı\'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yağmur yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Bolu Dağı\'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Güzergahlarda sis lambaları yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışıldı. Hava koşulları nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHA BOLU Dağı D100 KarayoluBolu Dağı D100 KarayoluBolu Dağı KaranlıkdereSeymenlerGüzergahlardaHava
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24