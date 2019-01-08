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(Görüntülü) Bolu Dağı'nda kar yağışı yeniden başladı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, TEM ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

08 Ocak 2019 03:16

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU\'da, TEM ve D-100 Karayolu\'nun Bolu Dağı kesiminde akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

TEM ve D-100 Karayolu\'nda sabah saatlerinde duran kar yağışı akşam saatlerinde yeniden etkili oldu. TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 Karayolu\'nun Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisinde yoğun kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yeşil alanlarda yer yer 40 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yolun karla kaplanmasını önlerken, polis ise sürücüleri kar yağışı ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

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