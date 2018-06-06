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(Görüntülü) Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: Tutuklu 14 öğrenciye tahliye kararı (2)

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki olaylar sonrası, "PKK / KCK silahı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla tutuklanan 14 öğrencinin tahliyesine karar verildi

06 Haziran 2018 22:11

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-BOĞAZİÇİ Üniversitesi\'ndeki olaylar sonrası, \"PKK / KCK silahı terör örgütünün propagandasını yapmak\" suçlamasıyla tutuklanan 14 öğrencinin tahliyesine karar verildi. Çağlayan\'ndaki İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen ilk duruşmaya, 14 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Çok sayıda sanık avukatının yanısıra sanık öğrencilerin yakınları, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Selina Doğan da duruşmada hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu 14 öğrencinin tahliyesine karar verdi.

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