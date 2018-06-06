(Görüntülü) Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davası başladı

*Tutuklu öğrencilerin aileleri ve katılımcılar duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı. Haber-Kamera: Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA 14\'ü tutuklu 22 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin ilk duruşması Çağlayan\'daki İstanbul Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başladı. Tutuklu öğrencilerin aileleri ve katılımcılar duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı. Boğaziçi Üniversitesi\'nde Afrin\'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdıkları iddiasıyla 14\'ü tutuklu 22 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin ilk duruşması bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başladı. Duruşma öncesi İstanbul Adalet Sarayı\'nda önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu, Zeynep Altıok Akatlı, Selina Doğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili adayları Ahmet Şık, Erkan Baş, Oya Ersoy ve Sema Uçar\'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı. \"TAHLİYE BEKLEMİYORUZ, BERAAT BEKLİYORUZ\" Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Deniz Yılmaz\'ın babası Bülent Yılmaz \"Burada bugün tutuklu bulunan bu 14 öğrencinin temel sorumluluğu ve görevi öğrenciliktir. En temel dikkat çekmemiz gereken mesele de onların eğitim, öğrenim ve akademik haklarının ellerinden alınmasıdır. Biz bugün aileler olarak buraya bu eğitim hakkımızı tekrar teslim almaya geldik. Akademik özgürlükleri savunmak, bizce aslında demokrasiyi savunmaktır, barışı savunmaktır, özgürlükleri savunmaktır, kardeşliği savunmaktır. Tutuklu bulunan çocuklar, öğrenciler ve yargılanan arkadaşları sadece barış, özgürlük, eğitim ve öğrenim hakkı demişlerdir. Şimdi onların biran önce bu yargı kıskacından kurtulmaları gerekiyor. Bugün aslında tahliye beklemiyoruz, bugün burada beraat bekliyoruz. Bu mahkemenin sonlandırılmasını bekliyoruz\" dedi. \"ÜMİT EDİYORUM Kİ SERBEST KALACAKLAR\" Akademisyen Prof. Dr .Binnaz Toprak ise \"Boğaziçi bütün öğrencilere özgürlük veren, özgürlük tanıyan bir üniversitedir. Boğaziçi\'nden her zaman öğrencilerin farklı fikirleri olmuştur. Bu farklı fikirdeki öğrenciler her zaman için birbirleriyle yetinmeyi bilmişlerdir. Burada diyorlar ki eğitim hakkı gasp edilemez. Benim bulunduğum yıllar boyunca başörtülü öğrenciler için bizler aynı şeyi söyledik. Eğitim hakkı gasp edilemez dedik. Hiçbir başörtülü öğrencinin başörtülü diye Boğaziçi\'nden uzaklaştırılmadı.Bugün biz de burada \"Adalet, adalet, adalet\" diye bağırıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi\'nden elinizi çekin, öğrencilerimizin üzerinden elinizi çekin. O çocuklar oraya girmeyi hak ettiler. Türkiye\'nin pırıl pırıl çocukları... Tabii ki farklı fikirleri olacak. Farklı fikirlerinden dolayı hiçbir üniversiteden hiçbir öğrencinin mağdur olmasını istemiyoruz. Türkiye\'nin bütün demokratları da buna karşıdır. Dolayısıyla da ümit ediyorum ki bugün mahkemeden çocuklar serbest kalarak çıkacaklardır\" dedi. Yapılan basın açıklamasının ardından toplanan kalabalık duruşmayı izlemek için adliyeye girdi.