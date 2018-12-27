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(Görüntülü) Boğaz'dan petrol plaftormu geçiyor (1)

 Özgür EREN - Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL   Boğazı'ndan petrol arama platformu geçiyor

27 Aralık 2018 14:20

 Özgür EREN - Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL   Boğazı\'ndan petrol arama platformu geçiyor.

İstanbul Boğazı\'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı \'GSP Saturn\' isimli  petrol platformu geçiyor. Platform, saat 08.00 sıralarında Karadeniz\'den Boğaz\'a girdi. Kuleleri alçaltılan platformun geçişi nedeniyle Boğaz\'da transit gemi geçişi durduruldu. \'GSP Saturn\'un Şubat ayında Boğaz\'da Karadeniz\'e ilerleyişi sorun olmuş platform uzun süre geçiş yapamamıştı. Platformun geçişi havadan da görüntülendi.

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