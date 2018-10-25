(Görüntülü) Boğazda martı ve yunusların balık kapma yarışı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı’nda karınlarını doyurmak için balık sürülerinin peşine düşen yunus ve martılar, ilginç görüntüler oluşturdu. Karadeniz’in serin sularından Akdeniz’in ılık sularına göç eden lüfer ve palamut sürüleri, Çanakkale Boğazı’nda bugünlerde sadece balıkçıların değil, yunuslar ve martıların da kıskacında. Boğazdan geçen lüfer ve palamut sürülerinin yerini, balıkçılardan önce yunuslar ve martılar belirliyor. Karınlarını doyurmak için balık sürülerinin peşine düşen yunuslar dikkat çekiyor. Yunuslar sürünün bulduğu yere dalıp çıkarken, martılar da toplu olarak bölgeye akın ediyor. Karınlarını doyurmak için birbirleriyle yarışan yunus ve martıları gözlemleyen balıkçılar da soluğu bölgede alıyor. Tüm bu yaşananlar, Çanakkale Boğazı’nda ilginç görüntüler oluşturuyor.