(Görüntülü) Bodrum'un nüfusu tatilcilerle 2 milyona yaklaştı

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- EGE Bölgesi\'nin en gözde turizm yerlerinden Muğla\'nın Bodrum ilçesine Kurban Bayramı tatili için gelenler nedeniyle ilçede adeta adım atacak yer kalmadı. Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, 164 bin 158 kişi olan ilçe nüfusunun gelen tatilcilerle birlikte 2 milyona yaklaştığını söyledi. Kurban Bayramı\'nda dokuz günlük tatil nedeniyle yurdun dört bir tarafından Bodrum\'a akın akın gelen yerli turistler, tesisleri doldurdu. Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerdeki birçok gurbetçi vatandaş da Bodrum\'u tercih etti. 40 dereceye varan hava, 21 derece ise deniz suyu sıcaklığının olduğu ilçede, plajlar ve havuz başları tamamen doldu. Şehir merkezindeki Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası plajlarında yer kalmadı. Denize giren, güneşlenen ya da su sporları yapan tatilciler, doğal güzelliklerin tadını çıkardı. Şehir merkezindeki plajlarda yer bulamayanlar ise araçlarla Torba, Bitez, Yalıkavak ve Turgutreis mahallelerindeki plajlara yöneldi. Bazı tatilciler ise günübirlik tekne turuna çıkarak, mavi yolculuğun keyfini yaşadı. Bazı kafeteryalar sıcaktan bunalanları serinleşmek için deniz içine masa koydu. Denizin üzerinde konan masalarda oturanlar bir yandan soğuk içeceklerini yudumlarken diğer yandan ayaklarını denize sokarak serinleme imkanı buldu. Amsterdam\'da yaşayan, evli ve 1 çocuk babası, elektrik teknisyeni Mehmet Güneri (35), \"Her bayram Akdeniz\'e giderdik. Bu kez tercihimiz Hollandalı arkadaşlarımızla Bodrum oldu. İyi ki gelmişiz\" dedi. Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, \"Sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerden değil yurdun dört bir yanından tatilcilerimiz var. Anadolu\'dan gelen yerli halkımız Bodrum\'u, bizleri yalnız bırakmadı. Tüm ekiplerimizle emniyet güçlerimizle seferber olduk. 24 saat alarma geçtik. İlçenin nüfusu şu anda 2 milyona yaklaştı\" dedi.