(Görüntülü) Bodrum'da tekne turlarına yoğun ilgi

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bayram tatiline gelenler önce sahilleri doldurdu, ardından teknelerle mavi yolculuğa çıkarak cennet koyları gezdi. Tura çıkanlar nedeniyle liman neredeyse tamamen boşaldı. Muğla\'nın Bodrum ilçesinde bayramın ilk günü erken saatlerde kurbanlarını kesip, yakınları ile paylaşan tatilciler ardından hemen sahillere akın etti. Şehir merkezindeki Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez plajlarında saat 10.00\'dan itibaren adım atacak yer kalmadı. 40 derece hava ve 21 derece deniz suyu sıcaklığı nedeniyle denize girenler saatlerce çıkmadı, sahillerdeki yabancı turist hareketliliği yerini yerli turistlere bıraktı. Sahillerde yer bulamayan yüzlerce yerli turist, tekne turlarına ilgi gösterdi. Sabah erken saatlerden itibaren limana gelen tatilciler, tekneleri doldurdu. Saat 11.00\'den itibaren Halikarnas Limanı\'nda tek bir tekne dahi kalmadı. Geç kalanlar, çaresiz Bitez ve Turgutreis limanlarına yöneldi. Günübirlik mavi yolculuğa çıkanlar Karaada, Orak Adası, Akvaryum Koyu, Kisebükü Koyu ve Pabuçburnu\'nda denize girdi tatilin tadını çıkardı. 18 yıllık kaptan Enver Kantarmış \"Yerli turist bizim yüzümüzü güldürdü. Şirketimize ait 4 tekne bugün tam kapasite ile mavi yolculuğa çıktı. Diğer teknelerde de durum aynı. Bayramın ikinci, üçüncü günü için tekne rezervasyonları şimdiden doldu. Sanırım en az 100 bin kişi bu tatilde cennet koy ve adalarımızın tadını çıkartacak\" dedi. BODRUM HATIRASI ÇEKTİRDİLER Anadolu\'nun birçok yerinden gelen tatilciler ise Bodrum Kalesi önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Malatya\'dan tatile gelen evli, 2 çocuk babası Ramazan Kardeş, \"İlk kez geldiğimiz Bodrum\'da bol bol denize girip geziyoruz, herkese iyi mutlu ve huzur içinde bir bayram diliyoruz\" dedi. Bayram namazını şehir merkezindeki Omurca Mahallesi Camii\'nde Bodrumlular ve tatilcilerle kılan Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, \"Bayramı vatandaşlarımızla birlikte karşıladık. Bayramın ülkemize ve dünyaya, huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyor, sağlıklı bayramlar diliyorum.İlçemize gelen turistlerde şu anda bir sıkıntı yaşamadan tatillerini sürdürüyor. münferit olumsuz olaylara ise anında müdahale ederek ortadan kaldırmaya çalışıyoruz\" dedi.