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(Görüntülü) Bodrum'da 'Fener Alayı' coşkusu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen 'Fener Alayı’na binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı

20 Mayıs 2018 04:55

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen \'Fener Alayı’na binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı\'nın 99\'uncu yıldönümü nedeniyle Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar kapsamında \'Fener Alayı\' yürüyüşü düzenlendi. Neyzen Tevfik Caddesi\'nde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, Belediye Meydanı\'na doğru ellerinde meşalelerle yürümeye başladı. \'Fener \'Alayı\'na Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen ve çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Bodrum\'daki özel okulların bando ekipleri de yürüyüşe destek verdi. Vatandaşlar ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve özdeyişlerin yer aldığı pankartlar taşıdı. Kutlamalara eğlence mekanları ve restoranlar da 10\'uncu Yıl Marşı çalarak destek verdi. Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Belediye Meydanı\'ndaki kutlamalarda yaptığı konuşmada \"Türkiye\'nin her yerinde meydanlarda toplanabilme özgürlüğümüzü Mustafa Kemal Atatürk\'e borçluyuz\" dedi.

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