(Görüntülü) Bodrum'da, apart otelde korkutan yangın

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da bir apart oteldeki bloklardan birinin bodrumunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Bitez Mahallesi, Kaktüs Caddesi\'ndeki bir apart otelde dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Aparttaki bloklardan birinin bodrum katında çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kış sezonu olması nedeniyle kimsenin kalmadığı öğrenilen binadaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle üst katlara sıçramadan 1 saatte söndürüldü. Büyük çapta maddi zararın meydana geldiği yangının ardından duman da itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Kundaklama şüphesi üzerinde durulan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.