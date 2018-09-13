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(Görüntülü) Bodrum'da 56 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki 3 ayrı operasyonda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışan 56 kaçak göçmen yakalandı

13 Eylül 2018 20:26

Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA)MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki 3 ayrı operasyonda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışan 56 kaçak göçmen yakalandı. Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, Orak Adası, Bağla Koyu ve Bodrum açıklarında 3 ayrı operasyon yaptı. Durdurulan 2 lastik bot ve 1 fiber teknede; Irak, Filistin, Yemen, Somali ve Suriye uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Öte yandan yakalanan kaçak göçmenlerin ifadesinde; yanlarında bulunan 2 kaçak göçmenin denize atladığını ve İstanköy Adası\'na doğru yüzdüğünü söylediği öğrenildi. Bu kaçaklar için, TCSG-101 ve TCSG-11 tarafından arama çalışması başlatıldı. Yunan makamlarından kayıp olan 2 göçmenin Yunanistan\'a ait Sahil Güvenlik Botu tarafından alındığının öğrenildiği belirtildi. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları bitirdiği dile getirildi.

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