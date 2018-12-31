T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Bodrum'da 1 saatte 7 bin fidan dağıtıldı

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da düzenlenen etkinlikte dağıtılan fıstık çamı, ceviz, badem ve biberiye olmak üzere yaklaşık 7 bin fidan, 1 saat içinde tükendi

31 Aralık 2018 20:01

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da düzenlenen etkinlikte dağıtılan fıstık çamı, ceviz, badem ve biberiye olmak üzere yaklaşık 7 bin fidan, 1 saat içinde tükendi. Milas Orman İşletme Müdürlüğü, Bodrum Belediye Meydanı\'nda fidan dağıtım etkinliği düzenledi. Vatandaşlar, fidanlara yoğun ilgi gösterdi. 7 bin fidan, 1 saat içinde tükendi. Meydandan geçen turistler, etkinliği ilgiyle izledi. Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, \"Yılın son gününde, fidan dağıtımı yapıyoruz. Fıstık çamı, ceviz, badem ve biberiye olmak üzere yaklaşık 7 bin fidanı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu etkinliği yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikelim çağrısıyla yapıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Bodrumlu vatandaşlarımız, etkinliğe sahip çıktı. Çok yoğun bir katılım var\" dedi. Dağıtılan fidanlardan alan Ahmet Polat, \"Bu fidanları değerlendirsinler. Yeşil olsun her yer. Yeşil bir hayat istiyoruz\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BODRUM Muğla DHA BODRUMMilas OrmanMüdürlüğü Bodrum Belediye MeydanıVatandaşlarMeydandanMüdürüAkkayaFıstıkBuGördüğümüzBodrumluDağıtılanAhmet PolatYeşil
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24