T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Bodrum'a sezonun ilk yolcu gemisi geldi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'a sezonun ilk seferini, Malta bayraklı 'Marella Discovery 2' adlı yolcu gemisi yaptı

22 Mayıs 2018 15:54

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'a sezonun ilk seferini, Malta bayraklı \'Marella Discovery 2\' adlı yolcu gemisi yaptı. 1834 yolcu ve 744 personelle ilk kez Bodrum\'a gelen gemi, esnafın yüzünü güldürdü. Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi\'ne demirleyen Bahama bayraklı 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi \'Marella Discovery 2\', ilçeye ilk seferini gerçekleştirdi. Yunanistan\'ın Rodos Adası\'ndan bu sabah gelen yolcu gemisi, çoğunluğu İngiliz 1834 yolcu ve 744 personelle kentte demir attı. Gemiden inen turistlerin bazıları genellikle ilçe merkezinde gezmeyi, alışveriş yapmayı tercih etti. Bazı turistler de ilçedeki bazı tarihi yerleri ziyaret etti. Şehir merkezine yürüyerek inmeyi tercih eden turistler, Bodrum manzarasını da fotoğrafladı. Geminin akşam saatlerinde Bodrum\'dan ayrılarak, Yunanistan\'ın Girit Adası\'ndaki Hanya şehrine gideceği öğrenildi. Geminin yaz aylarında Bodrum\'a 3 sefer daha yapacağı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nilüfer DEMİRBODRUM Muğla DHA BODRUMMaltaDiscoveryBodrumBodrum Gemi YanaşmaBahamaYunanistan Rodos AdasıGemidenBazıGemininYunanistan Girit Adası Hanya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24