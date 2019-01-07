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(Görüntülü) Bodrum'a 4 yıl sonra kar yağdı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, 2015 kışının ardından ilk kez kar yağarken, ilçe sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan yerlerde kar topu oynamanın keyfini çıkardı

07 Ocak 2019 20:26

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da, 2015 kışının ardından ilk kez kar yağarken, ilçe sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan yerlerde kar topu oynamanın keyfini çıkardı. Yurt genelindeki soğuk hava ve kar yağışı, Bodrum\'da da etkili oldu. Etrim Mahallesi\'nin güneydoğusunda bulunan, 538 metre yüksekliğindeki Kale Dağı\'nın zirvesine, bu sabah kar yağdı. Bodrum\'a 2015 kışının ardından ilk kez kar yağdığını duyanlar, bölgeye koştu. Bodrumlular, beyaz örtüyle kaplanan yerlerde kar topu oynamanın keyfini çıkardı. Bazı kişilerin manzara fotoğrafı çektiği görüldü. Kale Dağı dışında Karaova, Çamlık ve Yarımada\'daki Dağbelen Mahallesi\'nin yüksek kesimlerine de kar yağdı. Dağbelen merkezde de kar yağışı etkili olurken, yerler kar tutmadı.

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