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(Görüntülü) Bodrum açıklarında kaçak teknesi battı: 1 ölü, 10 kişi kurtarıldı

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarında parçalanarak batan fiber teknedeki 10 kaçak göçmen, Sahil Güevinlik tarafından kurtarılırken, Suriye uyruklu 1 kişinin de cesedine ulaşıldı

20 Kasım 2018 12:42

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarında parçalanarak batan fiber teknedeki 10 kaçak göçmen, Sahil Güevinlik tarafından kurtarılırken, Suriye uyruklu 1 kişinin de cesedine ulaşıldı. Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Korveti\'ne dün saat 22.30 sıralarında, Bodrum\'un Aspat Mevkisi açıklarında seyir halinde olan Panama bayraklı ticari gemiden, denizden insan sesleri geldiği yönünde ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Korveti tarafından, deniz yüzeyinde parçalanmış halde fiber tekne ile düzensiz göçmenler tespit edilip, arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Sudaki 4\'ü Suriye, 4\'ü Filistin, 2\'si de Mısır uyruklu toplam 10 kaçak göçmen sağ kurtarıldı. Suriyeli 1 erkek göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan göçmenlerden durumu ağır olan 2\'si Turgutreis Limanı\'na getirilip, tedavileri için hastaneye sevki sağlandı.

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