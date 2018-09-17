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(Görüntülü) Bodrum açıklarında 16 göçmen kurtarıldı, 2 kadın öldü, 1 kadın kayıp

BODRUM (Muğla), (DHA)- SAHİL Güvenlik ekipleri, Bodrum ilçesi Bağlar Koyu açıklarında 8'i çocuk, 6'sı kadın, 16 yabancı uyruklu göçmeni kurtardı

17 Eylül 2018 13:43

BODRUM (Muğla), (DHA)- SAHİL Güvenlik ekipleri, Bodrum ilçesi Bağlar Koyu açıklarında 8\'i çocuk, 6\'sı kadın, 16 yabancı uyruklu göçmeni kurtardı. 2 kadının cesedine ulaşılırken, kayıp olan 1 kadını arama çalışmalarına devam ediliyor. Bodrum\'un Bağlar Koyu\'nda saat 00.57‘de, denizde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, 2 Sahil Güvenlik Botu ile bölgeye ulaştı. Ekipler bu sırada denizden insan seslerinin geldiği tespit etti. Yapılan arama kurtarma faaliyetleri sonucunda, 15\'i Iraklı 1\'i Suriyeli, 8 çocuk, 6 kadın ve 2 erkeği, deniz yüzeyinden sağ olarak kurtardı. Ekipler 2 kadının da cansız bedenini denizden çıkarttı. Düzensiz göçmenlerin ilk ifadelerine istinaden toplam 19 kişi oldukları belirlendi. Kayıp 1 kadının aranması için ilave olarak 1 Sahil Güvenlik Korveti, 1 Sahil Güvenlik helikopteri bölgede görevlendirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bağlısı KIYEM-2 ile Bodrum Deniz Kurtarma Derneği\'nin ambulans botunun da arama kurtarma faaliyetini sürdürdüğü bildirildi.

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