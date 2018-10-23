(Görüntülü) 'BİTMEYEN KARTUŞ' SİPARİŞLERİNE YETİŞEMİYOR

BURSA?da, yazıcı kartuşları ile tonerlerinin kısa sürede bitmesi ve pahalı olmasından yola çıkarak, \'Bitmeyen Kartuş\' projesini geliştirdiğini belirten Birol Çil, son dönemde döviz kurlarının yükselmesiyle siparişlere yetişemediğini söyledi. Birol Çil, döviz kurundaki artış ile birlikte 3 bin sayfa çıktı alınabilen bitmeyen kartuşta siparişlere yetişemediklerini belirtti. Bursa\'da 2008 yılında, 10 metrekarelik dükkanda kartuş ve toner işini yapmaya başlayan Birol Çil (35), yazıcı kartuşları ile tonerlerinin, hızla bitmesi ve pahalı olmasından yola çıkarak \'Bitmeyen Kartuş\' projesini geliştirdi. Birol Çil, proje ile yazıcılara bağladığı tank sistemi ile normalde 100 sayfada biten kartuşların ömrünü 3 bin sayfaya çıkardı. Böylece 70 kuruşa mal olan bir sayfanın fiyatını 0.01 kuruşa düşüren Birol Çil, şirketinde şimdi 35 kişiye iş imkanı sağlıyor. \'DÖVİZ ARTIŞI İLE İŞLERİMİZ 3 KAT ARTTI\' Birol Çil, 2008 yılında babasından aldığı 4 bin dolar ile 10 metrekarelik dükkanda işe başladığını, bir süre sonra geliştirdiği ?Bitmeyen Kartuş? projesiyle işi büyüttüğünü söyledi. ?Bitmeyen Kartuş? sisteminin patentini aldığını ve kurdukları internet sitesinden satmaya başladıklarını anlatan Çil, Bu yıl 150 bin yazıcı sattık, ayda 6 tona yakın mürekkep satıyoruz. Dövizdeki yükselme nedeniyle işlerimiz 3 kat arttı. Orijinal kartuşların fiyatları döviz fiyatlarıyla birlikte yüzde 200 arttı. Bu yüzden vatandaşlar ve şirketler bizim bitmeyen kartuşlarımızı tercih ediyor. Müşterilerimiz bizi bu yüzden tercih ediyor dedi. \'YILLIK CİROMUZ 22 MİLYON LİRA\' Çil, yazıcı satın alan müşterilerine 3 bin sayfalık çıktı alabilecek mürekkeplerini verdiklerini söyleyerek, 3 bin sayfadan sonra biten mürekkep tanklarını, bizden satın aldıkları mürekkepler ile kolaylıkta doldurabiliyorlar. Ürünümüz Türkiye\'de bir ilk. Türkiye\'nin her yerinden sipariş alıyoruz. İran, Kosova, Almanya ve Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz. Bu işe 2008 yılında babamdan borç aldığım 4 bin dolar ile başladım. Şimdi ise yıllık ciromuz 22 milyon lira, önümüzdeki yıl hedefimiz 40 milyon lira dedi. Görüntü Dökümü ---------------------- -Birol Çil yazıcıdan çıktı alırken -Yazıcı çalışırken -Bitmeyen kartuştan görüntüler -Bitmeyen kartuşun montajı -Bitmeyen kartuşun dolumu Süre 4 dk 19 sn, Boyut 483 MB Haber Berktuğ ÖNCÜ Kamera Mehmet İNAN BURSADHA (Tür: Yurt)