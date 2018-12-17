(Görüntülü) Bitlis'te, VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Adilcevaz ilçesinde, Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, bölgedeki kar ve tipiye rağmen devrilen elektrik direklerini onarmak için büyük çaba sarf ediyor. Ekipler, kar nedeniyle yolu kapanan bir köye, devrilen elektirk direği yerine dikilecek olan direği omuzlarında taşıyarak, ulaştırdı. Adilcevaz\'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle başta köyler olmak üzere pek çok yerde elektrik arızası yaşanıyor. VEDAŞ ekipleri de arızaları gidermek için zorlu uğraşlar veriyor. Ekipler, ilçeye 28 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 300 rakımlı Aydınlar Beldesi\'ne bağlı Kışıklı Mahallesi\'nde fırtına nedeniyle devrilen elektrik direklerini onarmak için zorlu bir mücadele verdi. . Araçların çıkamağı noktalara zaman zaman yürüyerek giden ekipler, direkleri omuzlarında taşımak zorunda kaldı. Devrilen elektrik direkleri yeni direkler ile değiştirlerek, köye enerji verdi.