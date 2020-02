(Görüntülü) Bitlis'te selden dolayı 40 köy ve 45 mezrada ulaşım sağlanamıyor

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/MUTKİ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Mutki ilçesinde, bir haftadır devam eden yağmur yağışı, sel ve heyelana neden oldu. Sel ve heyelandan dolayı ilçeye bağlı 40 köy ve 45 mezrada ulaşım sağlanamazken, 3 köyde bulunan ev, sağlık ocağı ve okullar büyük zarar gördü.



Mutki ilçesinde bir haftadar beridir etkili olan yağmur yağışı sel ve heyelana neden oldu. 40 köy ve 45 mezra yolunun meydana gelen sel ve heyelandan dolayı kapalı olduğu belirtilirken, ilçeye bağlı Meydan, Yuvalıdam ve Taşyol köylerindeki ev, Sağlık Ocağı ve okullar sel ve heyelandan dolayı büyük hasar gördü. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, sel ve heyelanın zarar verdiği köylerde çalışma yaparken, bölgeye giden Mutki Özel İdare Müdürü Erkan Coşkun, meydana gelen sel ve heyelandan dolayı 40 köy ve 5 mezrada ulaşım sağlanamadığını, selin özellikle yol ve alt yapı çalışmalarına büyük zarar verdiğini söyledi.



Coşkun şunları kaydetti:



\"Yine birçok köy ve mezra yollarımızda heyelandan dolayı içme suyu şebekelerinde kopmalar meydana geldi. Çoğu köy yollarımızda bulunan menfezlerinde yoğun yağış nedeniyle bozuldu. Bir kaç köyümüzde evler yıkıldı. Şu an çok şükür can kaybımız yoktur. Ekiplerimizle birlikte gece gündüz durmadan yol açma çalışmalarımız devam etmektedir. Su taşkınları sel nedeniyle Meydan ilköğretim Okulumuz bir metrenin üzerinde yağış içine almış durumda. Hasar tespit çalışmaları için ekiplerimiz ve mühendislerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu an 3 bölgemizde yaklaşık 16 iş makinemiz, 3 ekskavatör, 3 kepçemiz çalışmaktadır. İnşallah bir hafta içerisinde tüm köylerimize ulaşımı sağlayacağız.Heyelandan dolayı yaklaşık 40 köy ve 45 mezra yolumuz ulaşıma kapalı durumdadır.\"