T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Bitlis'te kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, 98 köy yolu ulaşıma kapandı

15 Ocak 2019 15:13

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, 98 köy yolu ulaşıma kapandı.​ Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dün 1 metre 22 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, bugün yaklaşık 1,5 metreye ulaştı. Tek katlı evler ve otomobiller kara gömüldü. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı yüksek kesimlerde ise 98 köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede karla mücadele ekiplerinin 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 60 iş makinesi ile çalışmalarını sürdüğü bildirildi. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışını aralıklarla perşembe gününe kadar süreceğini, cuma ve cumartesi günü ise bölgeyi terk edeceğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BİTLİSteDünTekKarBölgedeMeteoroloji Müdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24