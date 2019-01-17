(Görüntülü) Bitlis'te kar 1,5 metreye ulaştı, 188 köy yolu kapandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS’te dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle 188 köy yolu, ulaşıma kapandı. Bitlis ve çevresinde etkil olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Kent merkezindeki kar kalınlığı 1,5, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı ulaşımı da durma naktasına getirdi. Yoğun bir çalışma sonucu açılan köy yolları, yeniden ulaşıma kapandı. Kapanan köy yolu sayısının 188 olduğu, bu yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütüldüğü bildirildi. \"ASILSIZ HASTA İHBARI YAPMAYIN\" İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, aynı yolu bazen defalarca açmak zorunda kaldıklarını söyledi. Vatandaşları özellikle asılsız hasta ihbarları konusunda uyaran Aydoğdu, \"Coğrafi yapının zor oluşu çalışmalarımızı güçleştiriyor. Vatandaşlarımızdan ricamız asılsız ihbarlarda bulunmasınlar. Vakit kaybına neden oluyor. Şu an için 188 köy yolumuz ulaşıma kapalı. Aralıksız çalışan karla mücadele ekiplerimizle 48 saat içerisinde köy yollarını açmayı planlıyoruz\" dedi. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise kar yağışının bugünden itibaren bölgeyi terke edeceğini ancak yoğun kar yağışının yerini soğuk havaya bırakacağını, sıcaklıkların da sıfırın altında 12 dereceye kadar düşeceğini belirtti.